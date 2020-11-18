Глава ВЦИОМ назвал наиболее пострадавшие от пандемии группы населения

Пандемия коронавируса в России разрушила очень многие жизненные планы и заставила людей по-новому посмотреть на свои жизненные стратегии, рассказал в интервью телеканалу РБК глава социологического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
Он заявил, что сильнее всего от психологических последствий эпидемии в России пострадали четыре группы населения. Это молодежь, женщины с детьми, предприниматели и мужчины среднего возраста. Среди уязвимых групп не оказалось пенсионеров, особенно подверженных риску осложнений из-за COVID-19.
Группа пенсионеров оказалась достаточно стойкой, даже индифферентной к этим угрозам, они слишком многое в жизни пережили, чтобы бояться этой заразы. Но проблемные группы есть, и каждая из них проблемна по-своему.
Валерий ФедоровГлава ВЦИОМ
Российская молодежь, по мнению главы ВЦИОМ, «в целом достаточно тепличная». Молодые россияне в основном выросли «в малодетных семьях, с максимумом внимания от родителей, с максимумом комфорта». «Тепличному растению и под сквозняком непросто, а уж если начинается буря, то многие из них не выдерживают напряжения», — утверждает глава ВЦИОМ. Молодые люди хорошо умеют искать информацию, но плохо ее структурируют и не знают, чему верить, чему нет, добавил Федоров. Эта особенность тоже сработала против молодых людей.
Ранее Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей Минздрава сообщил, что стресс из-за удаленной учебы сказался на психическом состоянии более 80% школьников. Более чем у трети опрошенных специалистами института было отмечено депрессивное состояние.
Также в список уязвимых групп попали женщины с детьми как самые ответственные члены общества. «На их хрупких плечах лежит не только семейное благополучие, но и будущее семей, и их стратегия — преимущественно охранительная, лучше перестраховаться, чем допустить риск заболевания ребенка или кого-то из старших близких, — констатировал глава ВЦИОМ. — Поэтому женщины в немножко алармистском состоянии».
Бизнес, по словам Федорова, на любые ограничения «очень жестко огрызается, обещает свернуть свою активность, вывести деньги, уехать на дачу и уволить всех сотрудников». Именно поэтому сейчас предприниматели находятся «в абсолютной депрессии». «Меры поддержки для малого и среднего бизнеса, которые были провозглашены государством, не восприняты как достаточные и эффективные, так как большинство о них слышало, но воспользоваться по разным причинам не смогло, — признал он. — Эти люди не понимают, как планировать дальнейшую деятельность».
Ситуация с бизнесом в целом сейчас выглядит так: «Бизнес, который может вопить, — вопит, а который не может — скулит».
Весной на фоне роста заболеваемости Москва и другие регионы ввели ограничительные меры. Помимо прочего, были закрыты все кинотеатры, театры, музеи, бары, рестораны (кроме служб доставки) и магазины, кроме аптек и торговых точек с товарами первой необходимости. В конце сентября в опросе сервиса «Работа.ру» около 40% компаний усомнились, что смогут пережить новый карантин.
В тяжелом психологическом состоянии находятся сейчас и трудоспособные мужчины среднего возраста, отметил глава ВЦИОМ. Хотя среди них традиционно больше, чем среди женщин, «оппозиционеров, критиков, всепропальщиков», «эти атланты сейчас не понимают, как и насколько долго они смогут финансировать свои семьи и вообще куда эта нелегкая вывезет».
В конце лета ВЦИОМ сообщил о нежелании 52% россиян сделать прививку от коронавируса. Федоров объяснил это недоверием большинства россиян к эффективности вакцины. В октябре, по информации Znak.com, ВЦИОМ проводил телефонные опросы, как россияне относятся к отслеживанию нарушителей самоизоляции по местонахождению мобильного телефона, а также к закрытию театров, кино, кафе, отмене спортивных и других массовых мероприятий, закрытию школ, вузов и детских садов.
На 17 ноября в России было зафиксировано 22 410 заболевших за день. Всего за время пандемии в России заразились COVID-19 1,9 млн человек, умерли 33,9 тыс. В сентябре власти Москвы и Подмосковья ввели новые ограничительные меры. В частности, людям старше 65 лет и лицам с хроническими заболеваниями было рекомендовано оставаться дома, а работодателям рекомендовали перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Вскоре после этого был введен запрет на работу клубов и ресторанов в ночное время. Работа театров и кино разрешена при условии заполняемости зрительных залов не более чем на 25%. Студентов московских городских вузов перевели на удаленное обучение до 15 января, школьников — до 6 декабря.