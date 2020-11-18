12:51 (мск), источник: Газета.Ру
Боярский призвал артистов оставаться мужчинами и не просить денег у государства
Артисты, жалующиеся на потерю дохода
«Я спокойно отношусь к этому всему. Мы богатыми не были и привыкать не стоит.
На тяжелое положение, в котором оказались многие артисты
Также на эту проблему указывал заслуженный артист РФ Валерий Меладзе. Певец напомнил, что большинство музыкантов лишились возможностей для заработка после отмены концертов и выступлений.
О финансовых трудностях заявляли и ряд других российских знаменитостей. Так, актриса Елена Воробей призвала дать артистам льготы на продукты, а продюсер Иосиф Пригожин предложил освободить музыкантов от некоторых налогов.