Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Новая эра коммерческого освоения космоса Пандемия взбудоражила все сектора мировой экономики. Космическая промышленность не осталась в стороне
Фоторепортажи
16Ливни привели к наводнению на Крите
11Лаваш, пиво и старые заводы
12:22 (мск), источник: "Российская газета"

Врач рассказала, почему нельзя после мытья рук применять антисептик

Практика, когда после мытья рук с мылом люди обрабатывают их антисептиком, может быть опасной для здоровья. Об этом в рамках IV Недели образования, организованной Елизаветинской больницей в Петербурге, сообщила заместитель главного врача по эпидемиологической работе ФГБУ НИИ Нейрохирургии имени Н. Н. Бурденко, доктор медицинских наук Ольга Ершова.

COVID-19: Новые случаи
США
12:51 (мск)В Москве начинается переход к массовой вакцинации от коронавируса
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

В своем докладе Ольга Ершова отметила, что цель гигиены рук — не сделать руки стерильными, а удалить лишние загрязнения и снизить количество микробов до той дозы, которая не будет опасна для человека.

Сейчас теме гигиены рук уделяется повышенное внимание. Например, врачи могут обрабатывать руки до 50 раз в сутки, но для медработников это оправданно и для них есть особые правила гигиены рук.

Тем не менее, сейчас, в условиях пандемии, антисептики вошли в жизнь каждого человека. И многие пользуются этими средствами бесконтрольно.

В частности, как отметила Ольга Ершова, многие люди вначале моют руки с мылом, а затем обрабатывают их антисептиком. Эксперт обратила внимание на то, что у медработников, которые часто проводят такую процедуру, быстро формируется контактный дерматит, последствия могут быть настолько серьезными, что врача или медсестру могут даже отстранить от работы.

Проблема в том, что при одновременном использовании мыла и антисептика, происходит агрессивное воздействие на липидный кожный слой, а вода способствует его вымыванию. Именно поэтому люди, которые вначале помыли руки, а потом обработали их спиртосодержащим раствором, чувствуют жжение, это плохой сигнал.

Когда жжение становится нестерпимым, люди выявляют эту причинно-следственную связь и перестают обрабатывать руки совсем, оставляют только мытье. Причем, очень частое, что только усугубляет проблему, поврежденный липидный слой продолжает вымываться.

Эксперт советует разделять процедуры. Когда нужно вымыть руки, не следует применять антисептик. Но если в середине дня или после взаимодействия с какой-нибудь подозрительной поверхностью, возникала необходимость в дезинфекции, эксперт советует использовать только антисептик. Причем, в его составе должен быть не только спирт, но и увлажняющие кожу вещества.

Справка
Насколько COVID-19 может быть опаснее гриппа. Факты и цифрыНасколько COVID-19 может быть опаснее гриппа. Факты и цифры.
 Новый президент Перу принес присягу
Мишустин пообещал увеличить финансирование транспортной отрасли
Совфед разрешил Путину отправить российских военных в Карабах
В России могут запретить продажу текилы
Подмосковного министра задержали за махинации с военным лесом
Показаны лучшие фото животных 2020 года
Полный локдаун. Что сейчас происходит в городах Европы
«Все надоело»: куда россияне переезжают во время пандемии
Gnezdo.ru
7 признаков, что у женщины давно не было мужчины
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
17 стрижек: молодят мгновенно
Красивая пара: а теперь смотри, где они живут
Hi-Tech
Смартфон-рулон показали вживую (неверотяное видео) Как экран вытягивается из корпуса
Авто
Владельцев самокатов хотят штрафовать за превышение скорости Максимальную скорость средств индивидуальной мобильности планируют ограничить двумя десятками км/ч
Кино
Ефремов близок к примирению с потерпевшими по делу о ДТП Адвокат настаивает на том, чтобы потерпевшие попросили президента Путина о помиловании актера
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Президент России призвал людей отказаться от алчности и эгоизма
Новый 2021 год Быка: как пройдет и как его правильно встречать
Президент России призвал вместе беречь землю, воздух и воду
Популярные темы на «Детях»
Детский сад 212
Муж или ребенок-кто важнее? 198
Что выбрать? 191
Конкурс рассказов. Обсуждаем "умный статус" 182
Новости партнеров
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Откуда не ждали: КПРФ выступили против выплат «детям войны»
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
1000 госпитализаций и 20% на реанимации – новости Коммунарки
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь