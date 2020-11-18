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11:27 (мск), источник: Известия

В России выявили 20 985 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 20 985 человек в 85 регионах России. Общее количество случаев за все время распространения этой инфекции в стране составило 1 991 998. Об этом в среду, 18 ноября, сообщил оперштаб по борьбе с распространение COVID-19.

COVID-19: Новые случаи
США
11:36 (мск)4174 новых случая коронавируса выявили в Москве за сутки
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Источник: Известия

За последние 24 часа в России скончалось 456 пациентов с коронавирусом, а вылечились ― 25 179 человек.

Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864).

Всего же в стране зарегистрировано 34 387 летальных исходов среди граждан с подтвержденным COVID-19, а выздоровели ― 1 501 083 пациента.

16 ноября главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова своим постановлением разрешила выписывать выздоровевших после COVID-19 после одного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента следующее лабораторное исследования проводится не ранее чем через три календарных дня.

Кроме того, контактировавшим с больными COVID-19 разрешили выходить с двухнедельной самоизоляции без сдачи теста на коронавирус. Помимо этого, Попова продлила действие своего постановления от 22 мая «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика коронавирусной инфекции» до 1 января 2022 года.

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