В России выявили 20 985 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России скончалось 456 пациентов с коронавирусом, а вылечились ― 25 179 человек.
Наибольшее число новых заболевших зафиксировано в Москве (4174), Санкт-Петербурге (2215) и Московской области (864).
Всего же в стране зарегистрировано 34 387 летальных исходов среди граждан с подтвержденным COVID-19, а выздоровели ― 1 501 083 пациента.
16 ноября главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова своим постановлением разрешила выписывать выздоровевших после COVID-19 после одного отрицательного ПЦР-теста на коронавирус. В случае получения положительного результата лабораторного исследования при подготовке к выписке пациента следующее лабораторное исследования проводится не ранее чем через три календарных дня.
Кроме того, контактировавшим с больными COVID-19 разрешили выходить с двухнедельной самоизоляции без сдачи теста на коронавирус. Помимо этого, Попова продлила действие своего постановления от 22 мая «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил «Профилактика коронавирусной инфекции» до 1 января 2022 года.