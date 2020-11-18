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13:49 (мск), источник: РИА Новости

«Тройку» назвали самой умной транспортной картой мира

МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Московская карта «Тройка» заняла первое место в рамках международной премии Transport Ticketing Global как самая умная транспортная карта в мире, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, выступая на пленарной дискуссии XIV международного форума «Транспорт России».

Источник: РИА Новости
В этом году карта «Тройка» в Лондоне заняла первое место как самая умная транспортная карта в мире. Для нас это итог нашей транспортной работы с того момента, как в 2013 году она была запущена.
Максим Ликсутов
заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта
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Он отметил, что международная премия Transport Ticketing Global, недавно прошла в Лондоне.

Как добавили в пресс-службе департамента транспорта, за награду боролись лучшие из лучших: крупнейшая британская транспортная компания Arriva, немецкие железные дороги Deutsche Bahn и оператор железнодорожного транспорта Манчестера.

«В Москве одна из самых высоких скоростей считывания транспортной карты на турникетах — меньше 0,3 сек (300 миллисекунд). Например, в метро Лондона или Нью-Йорка аналогичная операция занимает около полсекунды (500 миллисекунд). Наша система может рассчитать все варианты тарифов с учетом скидок и комплексных пересадок между всеми видами общественного транспорта. За доли секунды она может обработать более 1,8 тысячи комбинаций, чтобы выбрать самый выгодный и подходящий тариф», — добавил Ликсутов.

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