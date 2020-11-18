Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Сапоги из «Красотки» и костюм из «Матрицы» Поклонники крупнейших блокбастеров прошлых десятилетий скоро смогут воссоздать свои любимые сцены прямо дома
Фоторепортажи
16Ливни привели к наводнению на Крите
25Жюри AAP Magazine показало победителей конкурса «Цвет»
16:02 (мск), источник: ТАСС

Путин сравнил с подвигами времен войны работу на дому врачей, заболевших COVID-19

НОВО-ОГАРЕВО, 18 ноября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин сравнил с подвигами времен Великой Отечественной войны работу на дому врачей, заболевших COVID-19, однако призвал не требовать такого поведения от всех.

COVID-19: Новые случаи
США
16:20 (мск)Pfizer и BioNTech заявили о 95% эффективности вакцины от COVID-19 по итогам исследований
Новости по теме
Вся статистика

Путин провел совещание с членами правительства по ситуации с COVID-19 в России

На совещании с правительством в среду президент прокомментировал выступление руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова, который предложил распространять региональную практику, когда болеющие COVID-19 в легкой форме врачи удаленно помогают в работе своим коллегам.

«Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя. Уместным будет даже сравнение с событиями Великой Отечественной войны, нам известны случаи массового и индивидуального героизма», — сказал Путин. Он напомнил о подвигах стрелка Александра Матросова и летчика Виктора Талалихина.

«Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода, так же, как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем кого-то побуждать к этому. Говорить о том, что мы должны этот опыт расширять, — это было бы неправильно, это личный выбор каждого человека, в данном случае медработника», — заявил президент.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 55,6 млн человек, свыше 1,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 991 998 случаев заражения, выздоровели 1 501 083 человека, умерли 34 387.

 Именно с ее подачи русский язык был исключен из обязательных предметов в школах
Режиссер призывает не верить тому, что говорит нам телевизор, и думать своей головой
Аудитора Счетной палаты Михаила Меня задержали
Пилот Винс Реффе погиб во время полета на турбокрыльях
Россиянам рассказали об опасности антисептика после мытья рук
В России могут запретить продажу текилы
Показаны лучшие фото животных 2020 года
В Японии создали корабль в форме застежки-молнии
Кино
Актер Майкл Б. Джордан назван самым сексуальным мужчиной года Такой титул звезде «Черной пантеры» присвоил журнал People
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Gnezdo.ru
Беда, откуда не ждали: удар по россиянам
Стала известна причина смерти бывшего мэра Москвы
Странность на могиле Жванецкого напугала народ
Трагическая весть о президенте Белоруссии
Новости партнеров
Парадоксы МГД: КПРФ выступила против выплат «детям войны»
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь