Путин сравнил с подвигами времен войны работу на дому врачей, заболевших COVID-19

16:02 (мск), источник: ТАСС
На совещании с правительством в среду президент прокомментировал выступление руководителя исполкома Общероссийского народного фронта Михаила Кузнецова, который предложил распространять региональную практику, когда болеющие COVID-19 в легкой форме врачи удаленно помогают в работе своим коллегам.
«Вы сказали, что можно рекомендовать это другим регионам. Нет, нельзя. Уместным будет даже сравнение с событиями Великой Отечественной войны, нам известны случаи массового и индивидуального героизма», — сказал Путин. Он напомнил о подвигах стрелка Александра Матросова и летчика Виктора Талалихина.
«Мы можем только восхищаться и всячески пропагандировать вещи подобного рода, так же, как и работу наших врачей, которые, будучи больными сами, продолжают трудиться и оказывать помощь своим коллегам. Но мы не можем
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 55,6 млн человек, свыше 1,3 млн умерли. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 991 998 случаев заражения, выздоровели 1 501 083 человека, умерли 34 387.