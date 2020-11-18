Путин раскритиковал долгое тестирование на коронавирус

Ранее в ходе совещания вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что отныне требование о выполнении теста на коронавирус в течение 48 часов с момента его поступления в лабораторию является обязательным.
«Все-таки норматив проведения тестирования не позднее 48 часов — это тоже долго, двое суток. За это время, если человек болен, общается с коллегами по работе, с членами семьи, долго», — сказал Путин в эфире телеканала «Россия 24».
Президент напомнил, что в России есть и другие тест-системы, которые дают достаточно объективный результат гораздо быстрее.
«Они используются, их обращение ограничено. Во многом это тоже предопределяется стоимостью такого исследования, но мы с учеными Роспотребнадзора, все-таки выработали это решение — 48 часов. У нас разные регионы страны, доставка материала в лабораторию не всегда возможна сразу, особенно в отдаленных пунктах», — подчеркнула Голикова.
В России вторые сутки подряд фиксируют рекордное число умерших от коронавируса. За последний день их зарегистрировали 456. Всего выявлено 20 985 случаев заражения коронавирусом, а число выздоровевших в стране за сутки составило 25 179 человек.
За весь период пандемии выявлено 1 991 998 случаев заражения коронавирусом, 34 387 человек умерли. Продолжают лечение 456 528 человек.