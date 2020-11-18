https://t.co/hThaT8B667 only illegal crossing that I’m ok with lol— Michael (@PhillyGuy_94) November 18, 2020
15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
США и Канада организовали «экстрадицию» овчарки
Путешественница смогла счастливо вернуться домой.
На границе США и Канады развернулась настоящая операция по «экстрадиции» овчарки, сбежавшей из дома.
17-месячная собака по кличке Даймонд живет в семье Пэрис Мишо в Канаде. Когда Пэрис с мужем и дочерью уехали на несколько дней на хоккейный турнир, питомицу отправили погостить у отца женщины.
Овчарка, должно быть, не поняла, почему должна жить в чужом доме. Как только мужчина ненадолго открыл гараж, она убежала и пропала бесследно.
Узнав о случившемся, семья Пэрис пришла в ужас. «Боже мой, я плакала и плакала, я была в панике», — рассказала женщина Bangor Daily News. «Я, как сумасшедшая, бродила по гостиничному номеру с телефоном в руке и молилась, чтобы
Мишо написали объявления во все группы на тему поиска животных в соцсетях, и вскоре это принесло результат. К своему изумлению, семья узнала, что Даймонд из канадской провинции
Друг Мишо по имени Митчелл Дежардинс, живущий в Мэне, забрал собаку к себе домой, но возникла новая проблема: как вернуть ее в Канаду, если границы закрыты
Семья обратилась к пограничным службам двух стран, и те организовали на границе «зеленый коридор» для Даймонд. Американские пограничники передали собаку канадским коллегам, а те позаботились, чтобы собака вернулась к хозяевам.
Анна Лысенко