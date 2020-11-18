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15:06 (мск), источник: Новости Mail.ru

США и Канада организовали «экстрадицию» овчарки

Путешественница смогла счастливо вернуться домой.

На границе США и Канады развернулась настоящая операция по «экстрадиции» овчарки, сбежавшей из дома.

17-месячная собака по кличке Даймонд живет в семье Пэрис Мишо в Канаде. Когда Пэрис с мужем и дочерью уехали на несколько дней на хоккейный турнир, питомицу отправили погостить у отца женщины.

Овчарка, должно быть, не поняла, почему должна жить в чужом доме. Как только мужчина ненадолго открыл гараж, она убежала и пропала бесследно.

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Узнав о случившемся, семья Пэрис пришла в ужас. «Боже мой, я плакала и плакала, я была в панике», — рассказала женщина Bangor Daily News. «Я, как сумасшедшая, бродила по гостиничному номеру с телефоном в руке и молилась, чтобы кто-нибудь нашел мою собаку».

Мишо написали объявления во все группы на тему поиска животных в соцсетях, и вскоре это принесло результат. К своему изумлению, семья узнала, что Даймонд из канадской провинции Нью-Брансуик сумела добраться до США. Она пересекла границу по мосту и оказалась в штате Мэн.

Друг Мишо по имени Митчелл Дежардинс, живущий в Мэне, забрал собаку к себе домой, но возникла новая проблема: как вернуть ее в Канаду, если границы закрыты из-за коронавируса?

Семья обратилась к пограничным службам двух стран, и те организовали на границе «зеленый коридор» для Даймонд. Американские пограничники передали собаку канадским коллегам, а те позаботились, чтобы собака вернулась к хозяевам.

Анна Лысенко

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