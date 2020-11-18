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16:07 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Японии создали катер в форме застежки-молнии

Японский дизайнер Ясухиро Сузики создал уникальный катер в форме гигантской застежки-молнии. Во время плавания он выглядит так, будто «расстегивает» воду.

Новый дизайн его творец представил на выставке Designart Tokyo 2020. Катер длиной 9 метров получил официальное название «Корабль с застежкой-молнией», сообщает Oddity Central. У него хромированный корпус.

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Как рассказал Сузики журналистам, он вдохновился видом плывущих по морю кораблей из иллюминатора самолета. Когда они рассекают воду, волны на поверхности расходятся, словно ткань при расстегивании зиппера.

Катер уже прошел испытание водой. С 31 октября по 8 ноября он путешествовал между Адзумабаши и Сакурабаши по реке Сумида.

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Анна Лысенко

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