16:12 (мск), источник: BBC News Русская служба
Единственный в мире белый жираф получил электронную метку
Единственному известному в мире белому жирафу, который живет в заповеднике на
Теперь сигнал от метки будет поступать на спутник, и рейнджеры смогут отслеживать его передвижение в режиме реального времени.
Этот
После того, как в марте браконьеры убили двух родственников этого жирафа — самку и ее семимесячного детеныша, у которых тоже была белая кожа, он, судя по всему, остался единственным в мире белым жирафом.
В природоохранной некоммерческой организации Ishaqbini Hirola, которая занимается мониторингом живности в этом районе, сообщили, что следящее устройство было прикреплено 8 ноября к одному из оссиконов (так называются рожки жирафа).
Как говорят представители этой организации, устройство глобального позиционирования будет раз в час обновлять данные о местонахождении жирафа, что поможет рейнджерам защитить от браконьеров это уникальное животное.
Через год в кенийском заповеднике в округе Гарисса были сделаны первые фотографии белой самки жирафа с детенышем.
Жирафы — самые высокие животные на земле, они обитают в 15 африканских странах и, к сожалению, являются объектом охоты браконьеров
По данным Африканского фонда дикой природы (AWF) за последние 30 лет популяция жирафов сократилась на 40%
Сейчас, по подсчетам природоохранных организаций, в дикой природе во всем мире насчитывается 68293 жирафа.