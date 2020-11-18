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17:42 (мск), источник: Life.ru

В Дании уничтожили всех норок с коронавирусом

Фермы страны, на которых выращивают зверьков, продолжают контролировать.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: Reuters

Все норки в Дании, заражённые новой коронавирусной инфекцией, уничтожены. Об этом сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов королевства.

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В ведомстве уточнили, что 25 норковых хозяйств находятся под контролем, так как у зверьков с этих ферм подозревают CoVID-19.

На фоне ситуации с истреблением норок, в том числе здоровых, в отставку подал глава Минсельхоза Дании Могенс Йенсен.

— Я понимаю, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий, — пояснил министр.

Напомним, датские власти решили уничтожить норок на фоне информации о том, что у этих животных на зверофермах был выявлен коронавирус. Решение вызвало возмущение как среди заводчиков, так и среди простых граждан — в скандинавской стране насчитывается около 17 миллионов зверьков. Позднее было принято решение попытаться спасти здоровых норок от инфекции.

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