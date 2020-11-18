17:42 (мск), источник: Life.ru
В Дании уничтожили всех норок с коронавирусом
Фермы страны, на которых выращивают зверьков, продолжают контролировать.
Все норки в Дании, заражённые новой коронавирусной инфекцией, уничтожены. Об этом сообщило Управление ветеринарии и пищевых продуктов королевства.
В ведомстве уточнили, что 25 норковых хозяйств находятся под контролем, так как у зверьков с этих ферм подозревают CoVID-19.
На фоне ситуации с истреблением норок, в том числе здоровых, в отставку подал глава Минсельхоза Дании Могенс Йенсен.
— Я понимаю, что у меня нет необходимой поддержки среди парламентских партий, — пояснил министр.
Напомним, датские власти решили уничтожить норок на фоне информации о том, что у этих животных на зверофермах был выявлен коронавирус. Решение вызвало возмущение как среди заводчиков, так и среди простых граждан — в скандинавской стране насчитывается около 17 миллионов зверьков. Позднее было принято решение попытаться спасти здоровых норок от инфекции.