17:48 (мск), источник: Известия
Биологи выяснили причину тяжелого течения COVID-19 у курильщиков
Американские биологи из Калифорнийского университета в
Специалисты Центра регенеративной медицины и исследования стволовых клеток при Калифорнийском университете воссоздали процессы, которые происходят в дыхательных путях курящего человека, зараженного коронавирусом, с помощью клеточной модели.
«Наша модель воспроизводит верхнюю часть дыхательных путей — первое место, куда попадает вирус. Это область, которая продуцирует слизь для улавливания вирусов, бактерий и токсинов и содержит клетки с выступами в виде пальцев, которые выталкивают эту слизь вверх и наружу», — приводятся слова руководителя исследования, профессора легочной медицины и сотрудника университетского онкологического центра Бриджит Гомпертс.
Гомпертс объяснила, что из легких пяти молодых некурящих людей взяли стволовые клетки. Затем из этих клеток была выращена культура, которую исследователи обрабатывали сигаретным дымом по три минуты в день в течение четырех дней, имитируя процесс курения.
«Модель этого типа используется для изучения заболеваний легких уже более 10 лет, и доказано, что она хорошо имитирует изменения в дыхательных путях курящего человека», — сообщила руководитель исследования.
Позже культуры были заражены вирусом SARS-CoV-2, и исследователи смогли сравнить контрольные и обработанные культуры.
Исследователи сделали вывод, что сильное развитие инфекции у курильщиков связано с блокированием активности
«Если вы представите дыхательные пути в виде высоких стен, защищающих замок, курение — это создание дыр в этих стенах. Оно снижает естественную защиту, что позволяет вирусу проникнуть внутрь», — объяснила Гомпертс.
Ученые выразили надежду, что результаты исследования помогут разработать терапевтические стратегии для лечения и снижения риска развития тяжелого течения COVID-19 у курильщиков.
В середине июля американские биологи выяснили, что люди, которые курят сигареты, больше подвержены коронавирусу, чем те, кто пользуется электронными сигаретами. Исследование показало, что оба вида сигарет вызывают воспаление легких, но употребление табака ведет еще и к увеличению числа рецепторов ACE2 на поверхности их клеток.