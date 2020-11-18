Апелляционный суд отклонил иск Шатунова о правах на песни «Ласкового мая»

По ее словам, на постановление апелляционного суда истцом обязательно будет подана кассационная жалоба. Комментариями ответчиков агентство пока не располагает.
Ранее, в октябре, апелляционный суд, рассмотрев жалобу одного из ответчиков, индивидуального предпринимателя Руслана Филатова, отменил по процессуальным основаниям решение арбитражного суда Москвы, в июле удовлетворившего иск. Апелляционный суд привлек к делу в статусе третьего лица Сергея Кузнецова, автора песен «Ласкового мая», и перешел к рассмотрению дела по правилам первой инстанции.
В своем иске Шатунов оспаривает договор от 1 апреля 2016 года, по которому первый ответчик — индивидуальный предприниматель Руслан Филатов — передал права на песни, в том числе на фонограммы, второму ответчику — «Честной музыке». Ссылаясь на этот договор, «Честная музыка» направила Шатунову претензию, в которой запретила исполнять более 20 песен «Ласкового мая».
Однако, по словам представителя истца, на фонограмме звучит голос Шатунова, который никому прав на свое исполнение не передавал и документов в отношении фонограмм никогда не подписывал.
При этом сам Шатунов в октябре 2019 года получил исключительные права на песни по договору с Кузнецовым.
Как заявил юрист «Честной музыки», Филатов гарантировал, что является единственным обладателем прав. В доказательство он продемонстрировал свой договор с продюсером «Ласкового мая» Андреем Разиным, а также судебные акты, в которых перечислены песни, принадлежащие Разину по договору с Кузнецовым от 1992 года.
Арбитражный суд Москвы, удовлетворяя иск Шатунова, указал, что факт принадлежности Филатову прав на песни не доказан. Суд сослался на решение Пресненского суда Москвы, который в 2016 году с помощью экспертизы установил, что подпись на договоре 1992 года выполнена не Кузнецовым. Арбитражный суд также признал не имеющими значения для данного спора судебные акты, вынесенные в разные годы судами Ставрополя и Сочи о принадлежности прав на произведения Разину и Филатову.
«Ласковый май» — популярная советская и российская музыкальная группа, была создана в 1986 году в Оренбургской школе-интернате № 2 руководителем музыкального кружка Кузнецовым при участии 13-летнего ученика школы Шатунова. Коммерческий успех пришел к группе после того, как ее заметил Разин, работавший администратором группы «Мираж». «Ласковый май» с солистом Шатуновым в конце 80-х годов пользовался бешеной популярностью, но вскоре группа распалась.