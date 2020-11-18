COVID-19 изменил рейтинг самых дорогих городов мира. Европа выходит в лидеры

В целом, цены оказались довольно стабильными, но авторы отчета обращают внимание, что стоимость товаров первой необходимости оказалась более устойчивой, чем товаров второстепенного назначения.
Трудности с перевозкой товаров также повлияли на ценообразование. Дефицит туалетной бумаги и макаронных изделий, случившийся в начале пандемии, спровоцировал рост цен на определенные виды этих товаров.
Среди потребительских товаров резко выросли цены на компьютеры.
Из десяти категорий, охваченных отчетом, табак и товары, связанные с индустрией отдыха, показали наибольший рост цен, а цены на одежду — наиболее резкое снижение.
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