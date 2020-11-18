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20:17 (мск), источник: BBC News Русская служба

COVID-19 изменил рейтинг самых дорогих городов мира. Европа выходит в лидеры

В рейтинге самых дорогих городов мира произошли изменения: первые три строчки сейчас занимают Париж, Гонконг и Цюрих. До недавнего времени в числе лидеров неизменно присутствовали Сингапур и Осака.

Источник: GETTY IMAGES

Рейтинг вот уже более 30 лет составляет Economist Intelligence Unit (EIU), аналитический отдел журнала Economist.

По данным EIU, цены в Сингапуре резко упали из-за массового оттока иностранных рабочих и служащих, вызванного пандемией. Бангкок также откатился на 20 позиций и теперь занимает 46 место.

Москва опустилась на 20 позиций и оказалась на 106 месте.
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В пятерке самых дешевых для проживания городов — сирийский Дамаск, Каракас (Венесуэла), а также Ташкент и Алматы.

«Города Азии традиционно доминировали в рейтинге в последние годы, но в этот раз пандемия внесла свои коррективы», — говорит Упасана Дутт, глава проекта «Всемирная стоимость жизни» в EIU.

Многие китайские города, наоборот, поднялись выше в рейтинге, так как торговая война между США и Китаем привела к росту цен.

Самый большой скачок вверх в рейтинге совершил Тегеран — сразу на 27 позиций. Это произошло из-за наложенных на Иран экономических санкций, что повлияло на поставки товаров.

Отчет EIU предназначен для экспатов — иностранных специалистов, подолгу работающих в той или иной стране.

Источник: GETTY IMAGES

Данные позволяют корпорациям правильнее рассчитать стоимость командировок и соцпакетов для своих сотрудников, отправляющихся на работу за рубеж.

Самые дорогие города мира по версии Economist в 2020 году:

  • 1. Париж
  • 1. Гонконг
  • 1. Цюрих
  • 4. Сингапур
  • 5. Осака
  • 5. Тель-Авив
  • 7. Нью-Йорк
  • 7. Женева
  • 9. Лос-Анджелес
  • 9. Копенгаген
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Дорогая Европа

Америки, Африки и Восточной Европы стали доступнее для проживания, а Западная Европа дорожает.

В первую десятку рейтинга в этом году вошли четыре города стран Западной Европы: кроме Цюриха и Парижа, также Женева и Копенгаген, причем Женева сравнялась по дороговизне с Нью-Йорком.

Частично это также отражает силу европейских валют в специальном индексе «Всемирная стоимость жизни», в котором каждый город сравнивается со стоимостью жизни в Нью-Йорке.

Что резко подорожало?

EIU сравнил стоимость 138 распространенных товаров в 130 главных городах мира за сентябрь.

Источник: GETTY IMAGES
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В целом, цены оказались довольно стабильными, но авторы отчета обращают внимание, что стоимость товаров первой необходимости оказалась более устойчивой, чем товаров второстепенного назначения.

Трудности с перевозкой товаров также повлияли на ценообразование. Дефицит туалетной бумаги и макаронных изделий, случившийся в начале пандемии, спровоцировал рост цен на определенные виды этих товаров.

Среди потребительских товаров резко выросли цены на компьютеры.

Из десяти категорий, охваченных отчетом, табак и товары, связанные с индустрией отдыха, показали наибольший рост цен, а цены на одежду — наиболее резкое снижение.

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