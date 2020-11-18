В Берлине на акции протеста задержали не менее 365 человек

По данным на 19:30 (21:30 мск) пострадали до 10 сотрудников правоохранительных органов, двух протестующих могли арестовать.
В среду около бундестага прошла серия акций против расширения полномочий федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. По мнению митингующих, поправки в закон нарушают их гражданские права.
Протесты сопровождались нарушениями мер инфекционной защиты, полиция вынудила организаторов самой крупной из них, у Бранденбургских ворот, закончить ее. Часть митингующих вела себя агрессивно и кидала в силовиков бутылки, камни и пиротехнику. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, которые работали вполсилы и не были направлены прямо на людей.
Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались.