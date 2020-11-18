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23:08 (мск), источник: РИА Новости

В Берлине на акции протеста задержали не менее 365 человек

БЕРЛИН, 18 ноя — РИА Новости. В Берлине на акциях противников обновленного закона об инфекционной защите населения задержали не менее 365 человек, сообщает полиция.

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Источник: РИА Новости

По данным на 19:30 (21:30 мск) пострадали до 10 сотрудников правоохранительных органов, двух протестующих могли арестовать.

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В среду около бундестага прошла серия акций против расширения полномочий федерального Минздрава в плане введения ограничений в пандемию COVID-19. По мнению митингующих, поправки в закон нарушают их гражданские права.

Протесты сопровождались нарушениями мер инфекционной защиты, полиция вынудила организаторов самой крупной из них, у Бранденбургских ворот, закончить ее. Часть митингующих вела себя агрессивно и кидала в силовиков бутылки, камни и пиротехнику. В ответ полиция применила слезоточивый газ и водометы, которые работали вполсилы и не были направлены прямо на людей.

Как позднее сообщил президент бундестага Вольфганг Шойбле, парламент принял поправки в закон об инфекционной защите населения: за проголосовали 415 депутатов, против — 236, восемь воздержались.

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