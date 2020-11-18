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22:41 (мск), источник: Интерфакс

ВОЗ зафиксировала снижение числа новых случаев COVID-19 в Европе

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU — В Европе фиксируется снижение темпов распространения коронавируса COVID-19, однако количество летальных исходов растет, сообщили в среду во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: Reuters

Согласно данным организации, число новых случаев инфицирования в европейских странах на прошлой неделе снизилось впервые за последние три месяца.

Между тем, смертность среди лиц, заразившихся COVID-19, увеличивается, отметили в ВОЗ.

В частности, в Швеции в среду сообщили о рекордном для страны количестве смертей от коронавируса. Шведские службы здравоохранения подтвердили 96 летальных исходов, что стало самым высоким показателем за последние три месяца.

В Италии и Швейцарии складывается сложная ситуация с переполненными отделениями интенсивной терапии. С начала ноября в Италии число госпитализаций выросло в два раза, в больницах в настоящее время находятся около 33 тыс. человек, ощущается нехватка медицинских сотрудников, имеющих квалификацию для работы в реанимации.

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Врачи в Швейцарии в свою очередь сообщают, что все сертифицированные отделения интенсивной терапии в стране работают на полную мощность и свободных мест для пациентов больше нет.

В Венгрии на фоне роста заболеваемости продлили режим ЧС в стране до 8 февраля. Однако ограничения, такие как комендантский час с 20:00 до 05:00 и дистанционное обучение, должны быть отменены, как ожидается, 10 декабря.

Власти Португалии во вторник, 17 ноября, сообщили, что готовятся к продлению режима ЧС, который действует с прошлой недели. Министр здравоохранения страны Марта Темиду отметила, что в ближайшие две-три недели «эта вторая волна останется на высоком уровне и будет причиной серьезного беспокойства». Изначально ожидалось, что режим ЧС будет снят 23 ноября.

В Бельгии, между тем, отмечают улучшение эпидемиологической ситуации в последние дни после многих недель усугублявшейся обстановки. Власти и эксперты связывают это изменение с действием строгих ограничительных мер в стране. «Впервые за недели, если не за несколько месяцев, все показатели идут на понижение. И в первый раз число смертей снижается», — заявил официальный представитель бельгийской медицинской администрации Ив Ван Летем.

Правительство Франции со своей стороны пока не готово снимать ограничения. Представитель французского кабмина Габриэль Атталь указал, что «еще пока далеко до победы над вирусом, и мы должны жить в условиях ограничений, которые необходимы для того, чтобы его победить». «Так будет в течение еще некоторого времени», — отметил он.

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