12:11 (мск), источник: Известия
Новогоднее обострение: как не заразиться в предпраздничной лихорадке
Ученые советуют создавать «карантинные капсулы», выдерживать карантин перед застольем и проводить корпоративы на удаленке.
Чтобы не заразиться коронавирусом в новогодние праздники, опрошенные «Известиями» эксперты предложили несколько лайфхаков. Например, можно создать «карантинную капсулу», в которой без особых мер предосторожности могут общаться до десяти человек, но при этом они будут использовать все возможные способы защиты вне группы. Еще один вариант — отправить на двухнедельный карантин всех потенциальных гостей торжества. При этом специалисты всё же не рекомендуют проводить корпоративы, а пожилых родственников советуют поздравлять по видеосвязи.
В США придумали свой способ сдерживать распространение эпидемиологической угрозы. Один из методов, который стал популярен в последние месяцы, — это формирование «пандемической капсулы», или «пузыря», сообщила The Washington Post.
Эта стратегия, также известная как quaranteam (quarantine + team, то есть карантин + команда), была принята рядом американских семей, особенно с маленькими детьми, и сплоченными группами друзей. В состав группы должно входить не больше десяти человек. Идея в том, что люди следуют строгим протоколам безопасности за пределами капсулы: носят маски и соблюдают социальное дистанцирование, когда взаимодействуют с другими людьми за пределами группы. Друг с другом же эти десять человек общаются без особых мер предосторожности. Однако они должны заранее составить план реагирования на случай, если у одного из них окажется положительный тест на SARS-CoV-2.
Такое социальное взаимодействие, учитывающее возможные риски, — способ «поддерживать психическое и эмоциональное здоровье, а также другие аспекты человеческих взаимоотношений, которые сейчас действительно важны», сообщила The Washington Post эпидемиолог и директор департамента общественного здравоохранения программы стипендий в Вашингтонском университете Мелисса Хопкинс.
Однако достаточно одного инфицированного человека в группе, чтобы заразить окружающих, отметил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.
— Самая большая опасность заключается в том, что до появления первых симптомов может пройти
Поэтому нужно минимизировать контакты во время новогодних каникул до одного домашнего хозяйства, где люди и так ежедневно общаются друг с другом, посоветовал он. Также стоит подумать о старших родственниках: если они постоянно не живут в одном месте с остальными членами семьи, то лучше ограничиться видеосвязью.
В этом отношении пример подают и сами эпидемиологи: например, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи решил не праздновать День благодарения, который отмечается 26 ноября, со своими тремя взрослыми дочерьми. Он сообщил на вебинаре Американского университета, что, как бы ни хотел провести отпуск с детьми, ему уже 79 лет, и это ставит его в категорию уязвимых для COVID-19. Поэтому его дочери решили передать свою любовь через Zoom.
Помимо того что в стране бушует коронавирус, зимой можно переохладиться или промочить ноги, а это едва ли способствует здоровью, отметил в беседе с «Известиями» и.о. заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Станислав Отставнов.
— Помимо COVID-19 на здоровье людей угнетающе действует обстановка. Инфекция, о которой мы всё еще не многое знаем, отсутствие панацеи, тяжелый удар по экономике, неуверенность в завтрашнем дне — всё это играет свою роль. Практически весь год мы жили в страхе, а это достаточно тяжело. Лишать людей возможности новогоднего праздника едва ли правильно, — подчеркнул специалист.
По словам Станислава Отставнова, надо работать над тем, чтобы иммунитет не ослабевал: следить за балансом витаминов в рационе, избегать стресса и так далее. И если не терять головы, можно обойтись без крайних мер в предновогоднее время.
— Путешествие по России, особенно на личном транспорте, с разумной предосторожностью, может оказаться весьма увлекательным и безопасным, — отметил Станислав Отставнов. — А вот в случае проведения корпоративных праздников в замкнутых помещениях, безусловно, существует риск. Более того, весьма опасно, если
Ранее исследователи российского рынка труда сообщили, что треть компаний в стране всё же планируют провести корпоративы в конце 2020 года. Однако нельзя точно сказать, сколько именно человек может безопасно собираться на вечеринку, так как всё зависит и от размеров помещения, и от вентиляции, сообщил «Известиям» Альберт Ризванов. Тем более гости расслабляются и не соблюдают дистанцию.
Люди всё равно будут близко общаться друг с другом, будут снимать маски, и возникнет лишь иллюзия соблюдения эпидемиологических мер.
Поэтому в этом году от больших собраний с коллегами лучше
Ученые напоминают: даже небольшое собрание может вызвать вспышку болезни. Житель Техаса Тони Грин — самопровозглашенный бывший скептик в отношении COVID-19 — заразился вирусом на семейном собрании из шести человек в своем доме, в котором никто не соблюдал правила безопасности. «Я понятия не имею, кто из нас принес вирус в дом, но все шестеро ушли с ним», — сказал Тони Грин газете The Washington Post. Тесть
Возможно, наименее рискованный способ привлечь пожилых людей или других родственников из группы риска — изолировать всех приглашенных на торжество на две недели. И только после этого ехать на праздник, очень осторожно относясь к общению по пути. Как бы там ни было, необходимо помнить, что при разумном соблюдении мер безопасности всплеска заболеваемости можно будет избежать.
— До новогодних праздников еще достаточно много времени, и точную статистику мы посмотрим ближе к ним. Однако по тем моделям, которые я видел, можно сказать, что с точки зрения эпидемиологии мы не будем жить хуже, чем сейчас, — сказал «Известиям»
Если число заболевших будет оставаться на высоком уровне, забывать о мерах предосторожности в предпраздничный период ни в коем случае нельзя. Специалисты отмечают, что лучше всего соблюдать дистанцирование и изоляцию даже в праздничные дни.