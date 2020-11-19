Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Не один домаИз-за пандемии коронавируса для миллионов людей по всему миру дом впервые в жизни превратился в офис
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
9Сила огня и стали: чем оснащается современная российская артиллерия
12:11 (мск), источник: Известия

Новогоднее обострение: как не заразиться в предпраздничной лихорадке

Ученые советуют создавать «карантинные капсулы», выдерживать карантин перед застольем и проводить корпоративы на удаленке.

COVID-19: Новые случаи
США
12:54 (мск)Центр Гамалеи подал в ВОЗ заявку на сертификацию вакцины от коронавируса
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Чтобы не заразиться коронавирусом в новогодние праздники, опрошенные «Известиями» эксперты предложили несколько лайфхаков. Например, можно создать «карантинную капсулу», в которой без особых мер предосторожности могут общаться до десяти человек, но при этом они будут использовать все возможные способы защиты вне группы. Еще один вариант — отправить на двухнедельный карантин всех потенциальных гостей торжества. При этом специалисты всё же не рекомендуют проводить корпоративы, а пожилых родственников советуют поздравлять по видеосвязи.

Правило десяти

В США придумали свой способ сдерживать распространение эпидемиологической угрозы. Один из методов, который стал популярен в последние месяцы, — это формирование «пандемической капсулы», или «пузыря», сообщила The Washington Post.

Новость
Как коронавирус оставил Европу без главного праздника года

Эта стратегия, также известная как quaranteam (quarantine + team, то есть карантин + команда), была принята рядом американских семей, особенно с маленькими детьми, и сплоченными группами друзей. В состав группы должно входить не больше десяти человек. Идея в том, что люди следуют строгим протоколам безопасности за пределами капсулы: носят маски и соблюдают социальное дистанцирование, когда взаимодействуют с другими людьми за пределами группы. Друг с другом же эти десять человек общаются без особых мер предосторожности. Однако они должны заранее составить план реагирования на случай, если у одного из них окажется положительный тест на SARS-CoV-2.

Такое социальное взаимодействие, учитывающее возможные риски, — способ «поддерживать психическое и эмоциональное здоровье, а также другие аспекты человеческих взаимоотношений, которые сейчас действительно важны», сообщила The Washington Post эпидемиолог и директор департамента общественного здравоохранения программы стипендий в Вашингтонском университете Мелисса Хопкинс.

Любовь на расстоянии

Однако достаточно одного инфицированного человека в группе, чтобы заразить окружающих, отметил профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов.

Новость
Психолог рассказал, как COVID-19 изменил мысли и сознание людей

— Самая большая опасность заключается в том, что до появления первых симптомов может пройти три-пять дней. И в это время человек будет заразен, но не будет об этом знать. У него не будет ни температуры, ни каких-то простудных симптомов, — отметил профессор.

Поэтому нужно минимизировать контакты во время новогодних каникул до одного домашнего хозяйства, где люди и так ежедневно общаются друг с другом, посоветовал он. Также стоит подумать о старших родственниках: если они постоянно не живут в одном месте с остальными членами семьи, то лучше ограничиться видеосвязью.

В этом отношении пример подают и сами эпидемиологи: например, директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи решил не праздновать День благодарения, который отмечается 26 ноября, со своими тремя взрослыми дочерьми. Он сообщил на вебинаре Американского университета, что, как бы ни хотел провести отпуск с детьми, ему уже 79 лет, и это ставит его в категорию уязвимых для COVID-19. Поэтому его дочери решили передать свою любовь через Zoom.

Непохищенное Рождество

Помимо того что в стране бушует коронавирус, зимой можно переохладиться или промочить ноги, а это едва ли способствует здоровью, отметил в беседе с «Известиями» и.о. заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ (вуз — участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5−100») Станислав Отставнов.

Новость
Как меры изоляции влияют и еще повлияют на наши повседневные привычки

— Помимо COVID-19 на здоровье людей угнетающе действует обстановка. Инфекция, о которой мы всё еще не многое знаем, отсутствие панацеи, тяжелый удар по экономике, неуверенность в завтрашнем дне — всё это играет свою роль. Практически весь год мы жили в страхе, а это достаточно тяжело. Лишать людей возможности новогоднего праздника едва ли правильно, — подчеркнул специалист.

По словам Станислава Отставнова, надо работать над тем, чтобы иммунитет не ослабевал: следить за балансом витаминов в рационе, избегать стресса и так далее. И если не терять головы, можно обойтись без крайних мер в предновогоднее время.

— Путешествие по России, особенно на личном транспорте, с разумной предосторожностью, может оказаться весьма увлекательным и безопасным, — отметил Станислав Отставнов. — А вот в случае проведения корпоративных праздников в замкнутых помещениях, безусловно, существует риск. Более того, весьма опасно, если кто-то переусердствует с кондиционерами или открытыми окнами «для профилактики».

Ранее исследователи российского рынка труда сообщили, что треть компаний в стране всё же планируют провести корпоративы в конце 2020 года. Однако нельзя точно сказать, сколько именно человек может безопасно собираться на вечеринку, так как всё зависит и от размеров помещения, и от вентиляции, сообщил «Известиям» Альберт Ризванов. Тем более гости расслабляются и не соблюдают дистанцию.

Люди всё равно будут близко общаться друг с другом, будут снимать маски, и возникнет лишь иллюзия соблюдения эпидемиологических мер.
Альберт Ризванов

Поэтому в этом году от больших собраний с коллегами лучше все-таки отказаться и провести их онлайн.

Уже круг

Ученые напоминают: даже небольшое собрание может вызвать вспышку болезни. Житель Техаса Тони Грин — самопровозглашенный бывший скептик в отношении COVID-19 — заразился вирусом на семейном собрании из шести человек в своем доме, в котором никто не соблюдал правила безопасности. «Я понятия не имею, кто из нас принес вирус в дом, но все шестеро ушли с ним», — сказал Тони Грин газете The Washington Post. Тесть ковид-диссидента и еще один член семьи в итоге умерли от коронавируса.

Новость
Врачи рассказали, чего следует избегать при лечении ковида на дому

Возможно, наименее рискованный способ привлечь пожилых людей или других родственников из группы риска — изолировать всех приглашенных на торжество на две недели. И только после этого ехать на праздник, очень осторожно относясь к общению по пути. Как бы там ни было, необходимо помнить, что при разумном соблюдении мер безопасности всплеска заболеваемости можно будет избежать.

— До новогодних праздников еще достаточно много времени, и точную статистику мы посмотрим ближе к ним. Однако по тем моделям, которые я видел, можно сказать, что с точки зрения эпидемиологии мы не будем жить хуже, чем сейчас, — сказал «Известиям» профессор-исследователь Балтийского федерального университета имени Канта Андрей Продеус.

Если число заболевших будет оставаться на высоком уровне, забывать о мерах предосторожности в предпраздничный период ни в коем случае нельзя. Специалисты отмечают, что лучше всего соблюдать дистанцирование и изоляцию даже в праздничные дни.

 Несладкая жизнь: на продукты с лишними сахаром и солью хотят ввести акцизы
Новогоднее обострение: как не заразиться в предпраздничной лихорадке
Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн
ЮНИСЕФ предупредил о «потерянном поколении» детей
Многодетным семьям дадут 450 тысяч на стройку и ремонт жилья
Названа доля «настоящих мужчин» в России
Замерзший город: во Владивостоке прошел ледяной дождь (фото)
Подмосковный министр обвиняется в продаже леса в Китай на 4 млрд
Чем оснащается современная российская артиллерия (фото)
Hi-Tech
Послушайте, как звучит открытый космос 60 секунд шума
Горячие темы на Авто
Дрязги 617
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 338
Неисправная электропроводка в квартире. 270
Вы слышали о двух последних автопроисшествиях в Москве? 225
Новости партнеров
Двойная индексация пенсий с 1 января. Кто в списках счастливчиков
Жители столицы – главный ресурс и ценность Москвы
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Мужчина наступил девушке на ногу, извинился. Ее ответу все аплодировали
Популярные темы на «Детях»
Тоже про подростков 183
Лиссабон, Мадейра...как оно было:) 151
Однажды двадцать лет спустя... Угадайка 142
подросток хочет жить отдельно 140
Леди
Навка и Загитова с одинаковыми прическами взбудоражили фанатов Фигуристки примерили похожие бьюти-образы.
Новости партнеров
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Пришел указ выплатить пенсионерам по 12 700 рублей
Назван странный критерий, по которому коронавирус выбирает своих жертв
В бюджет Москвы заложили помощь жителям и малому бизнесу
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь