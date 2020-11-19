10:57 (мск), источник: Известия
Снова нездорово: COVID-19 вновь укрепляет позиции в Азии
Южная Корея, Япония, Индия и Австралия опять вводят ограничения.
Еще в середине октября контраст между Европой и Азией в плане ситуации с коронавирусом был разительным: пока страны одна за другой повторно вводили локдауны, государства
Весь октябрь азиатские СМИ с осторожным оптимизмом рапортовали о том, что распространение коронавируса в большинстве стран региона удалось взять под контроль и можно приступать к очередному витку послаблений. В ситуации, когда, по данным Всемирной туристской организации ООН, 96% направлений мира
Успехи азиатов в борьбе с COVID-19 не без зависти подмечали и на Западе. «Глобальный COVID-разрыв: пока Запад катится вниз, Азия держит вирус в страхе», — писала 20 октября американская Wall Street Journal. А британская Guardian в авторской колонке даже задавалась вопросом, не убил ли вирус, который Азия сумела обуздать, а Европа нет, еще и «господство западных экономик, либеральные ценности и убеждения в том, что демократия — лучшая форма правления».
На этой неделе, однако, стало ясно, что победа Азии над коронавирусом оказалась преждевременной. В Южной Корее уровень ежедневных заражений подскочил к 18 ноября до 313 случаев. По данным эпидемиологов, 68% новых инфекций «пришли» из района Большого Сеула, в котором проживает чуть ли не половина всего населения страны, что вынудило власти объявить с 19 ноября новые, более жесткие ограничения на публичные собрания, религиозные службы и спортивные мероприятия. Несколькими днями ранее, когда число заражений в день стало уверенно превышать 200, власти страны впервые с начала пандемии ввели штраф в размере до 100 тыс. вон ($89,75) за отсутствие маски в общественных местах.
В Южной Корее, конечно, подустали, но помнят о том, что страна пока отделалась от вируса легче других — без локдаунов и тысяч больных в день. Так что к мерам все относятся спокойно и считают, что пусть лучше сейчас будут небольшие ограничения, чем большой коллапс потом. И даже есть у нас и
ковид-диссиденты,как в Европе, но «наши» особо не высовываются. Все массовые протесты были запрещены, нарушения караются жестко.
Новые антирекорды неожиданно начала ставить и Япония. Еще в выходные за сутки было выявлено сразу 1722 случая заболевания, а в столице их число вплотную приблизилось к 400, чего не было с начала августа. Премьер Есихидэ Суга, нацеленный на сохранение начавшегося экономического подъема, заявил на днях, что новые инфекции не оправдывают повторного введения чрезвычайного положения или прекращения кампании по стимулированию внутреннего туризма. Однако эксперты всё активнее заявляют, что исключать такого развития событий нельзя. Между тем власти Токио, где число вновь заболевших 18 ноября достигло почти 500 человек, собрались, по данным газеты Nikkei, уже с 19 ноября поднять уровень угрозы от COVID-19 до самого высокого четвертого, со всеми вытекающими отсюда ограничениями.
В Индии еще недавно 100 тыс. заражений в день были нормой. Но последние восемь дней прирост составлял вдвое меньше — по 50 тыс. человек, что многие считали прогрессом. Однако если в большинстве районов заболеваемость пошла на спад, то в Дели она, наоборот, опять подскочила (до 7 тыс. ежедневно). Это вынудило индийские власти не только спешно переправить медиков из регионов в столицу, но и задуматься о новых локальных ограничениях, прежде всего на популярных в народе рынках.
В Индонезии кривая заболеваемости неуклонно падала с 25 октября. Но к выходным эта тенденция пошла вспять: число новых случаев вновь перевалило за отметку в 5 тыс. человек. Пока власти не объявили о новых ограничениях, поскольку и старые никто не отменял. Но подтверждением того, что всё совсем нерадостно, стало недавнее решение о расчистке участка на севере Джакарты под новое кладбище вдобавок к уже имеющимся в столице 73.
Австралия довольно оперативно и жестко реагировала на все вспышки заболеваемости COVID-19. Например, штату Виктория, рекордсмену по заболеваемости и смертности в стране, пришлось провести под строгим карантином почти четыре месяца, пока остальная часть государства жила без инфекций и ограничений. Но в выходные светлая полоса закончилась: 15 ноября в Южной Австралии в одной из гостиниц для карантинных путешественников был выявлен первый случай заболевания, а к середине недели число инфицированных выросло до 34. И чтобы искоренить дальнейшее расползание вируса,
В Новой Зеландии также чуть что вводили ограничения, зато благодаря им с 22 октября число новых ежедневных случаев по стране не превышало 10. Тем не менее после небольшой вспышки в Окленде власти ввели с 19 ноября обязательное ношение масок в общественном транспорте и на всех внутренних авиарейсах.
На общем тревожном фоне одним из редких исключений стали Тайвань и Сингапур. Первый сумел «отделаться» всего семью смертями и чуть более 600 случаями заражения за всё время пандемии, а азиатский
Глыбой спокойствия в коронавирусном мире все последние недели смотрелась и КНР. Даже праздничная неделя в начале октября, в ходе которой свыше полумиллиарда китайцев радостно пустились в поездки по стране, не преломила тренд на практически полное избавление республики от вируса. И это страну несколько расслабило.
Как рассказал «Известиям» живущий в Китае российский предприниматель Семен, повышенная осторожность в отношении вируса осталась заметна лишь в общественном транспорте и в госучреждениях, куда
— В остальном всё вернулось на круги своя — рестораны и кинотеатры заполнены, люди давно вернулись с удаленки в офисы. И возникло ощущение, что у китайского народа оказалась очень короткая память: даже на главной набережной Шанхая, где всегда гуляют ветра и вечное столпотворение, большинство людей ходят уже без масок, — рассказал он.
Неудивительно, что COVID-19 почти исчез и из медийной повестки в Китае, мелькнув на этой неделе лишь единожды ввиду обнаружения вируса на замороженном мясе, импортированном из Бразилии, Новой Зеландии и Боливии.