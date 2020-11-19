03:13 (мск), источник: Известия
Несладкая жизнь: на продукты с лишними сахаром и солью хотят ввести акцизы
Под предлагаемый налог могут попасть соусы, консервы, пельмени и газировка.
В России предложили ввести акцизы на продукты с повышенным содержанием сахара и соли — свыше 22,5 г и 2,5 г на 100 г товара соответственно. Общественная палата РФ, Российский союз налогоплательщиков и Институт развития правового общества направили письма с такой инициативой главам Минфина, Минпромторга и Минздрава. С копией документа ознакомились «Известия». Размер акциза должно определить правительство, считают авторы предложения. Поступающие в бюджет средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, в частности диабета второго типа, считают они. При этом цены на ряд продуктов могут вырасти, отметили эксперты.
В числе продуктов, на которые могут быть распространены акцизы, — соусы, консервы, готовая мясная продукция, продукты быстрого приготовления (пицца, пельмени, фастфуд), сладкие газированные напитки, сказал «Известиям» один из авторов инициативы, первый зампред комиссии по экспертизе общественно значимых законопроектов и иных правовых инициатив ОП РФ Артем Кирьянов.
Однозначно должны быть введены акцизы и на совершенно необязательные для потребления товары, такие как кондитерские изделия (торты, пирожные), подчеркнул он. Поступающие в бюджет средства можно использовать для профилактики неинфекционных заболеваний, например диабета второго типа, добавил Артем Кирьянов.
— Определение точного размера акциза — компетенция законодателя. Но дополнительные 50 копеек к стоимости вредных товаров — меньшее зло, чем траты на лечение, например, диабета второго типа, — сказал Артем Кирьянов.
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Система не получила широкого применения, сказала «Известиям» директор Института развития правового общества Дарья Гладыш.
Тем временем распространенность сахарного диабета в стране составляет 6%, а численность больных — около 9 млн человек, отметила врач высшей категории, кандидат медицинских наук Лиана Мартиросян. Нередко к заболеванию приводит неправильное питание, в том числе избыточное потребление сахара, сказала она.
Также избыток сладкого в рационе провоцирует ожирение, заболевания
Но граждане нередко не осознают, какое количество соли или сахара они потребляют, подчеркнула Дарья Гладыш. Люди также зачастую не понимают, что означают перечисленные в составе продуктов и напитков заменители и химические вещества, добавила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.
Люди должны четко понимать, что вредно, а что полезно для питания, полагает депутат ГД Сергей Вострецов. Продукция с повышенным содержанием соли или сахара как минимум должна содержать указание о вреде употребления этих веществ в больших количествах, по аналогии с табаком и алкоголем, считает парламентарий. Вопрос ввода акцизов на такую продукцию — дискуссионный, добавил он.
Введение акциза повлияет на цену, как повлияло на табак и алкоголь. Но если в результате в стране будет меньше заболеваний и смертности, связанных с употреблением вредных продуктов, такая мера будет оправданной.
Наталья Беляева также считает инициативу разумной, поскольку продукты, употребление которых может привести к развитию заболеваний эндокринной системы, должны выделяться. Запретить их производство невозможно, поскольку тогда могут сократиться рабочие места, поступление налогов в бюджет, добавила эксперт.
Насколько вырастут цены на продукты, будет зависеть от размера акциза, отметила Наталья Беляева. Акциз — это косвенный налог, он включен в цену товара, то есть выплачивает его покупатель, который выбирает для себя такое питание, уточнила она.
— В российской индустрии напитков отсутствуют продукты с таким высоким содержанием сахара — 22 г на 100 г. Союз производителей безалкогольных напитков и минеральных вод не поддерживает разделение продуктов на вредные и полезные, считая такой подход несистемным в плане продвижения здорового образа жизни, — сказал «Известиям» президент союза Максим Новиков.
При этом индустрия напитков поддерживает принципы рационального потребления, добавил он.
— Инициатива яркая. Но вместо глубокого анализа проблемы и системных подходов предлагается, как обычно, простой эффективный способ — ввести налоги, то есть увеличить розничную цену товара, — отметил исполнительный директор ассоциации «Русбренд» (объединяет крупнейших производителей пищевой продукции в России) Алексей Поповичев.
Под такое регулирование может попасть значительное число популярных продуктов, например селедка. Для решения проблемы необходимо больше внимания уделять воспитанию у населения новых пищевых привычек, и начинать эту работу надо с детского возраста, полагает Алексей Поповичев.
Акцизы — это «амортизация» здоровья потребителя: государство разрешает покупать и употреблять продукты с высоким уровнем сахара и соли, а специальный налог идет на компенсацию тех болезней, которые вызывают их повышенное потребление, считает диетолог, член Российской ассоциации эндокринологов Алекс Плато.