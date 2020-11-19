10:19 (мск), источник: Известия
«Огонька» не найдется: сколько потеряют артисты из-за отмены корпоративов
Новогодних шоу будет меньше в четыре раза, прогнозируют представители индустрии.
По итогам декабря исполнители и ведущие мероприятий могут недополучить до 80% доходов, а это от 5 до 80 млн рублей убытков в зависимости от уровня селебрити, утверждают представители отрасли. В связи с введенными властями новогодними ограничениями количество проводимых обычно вечеринок упадет в 3−4 раза, а вместе с ними рухнут и заработки артистов. А вот устраивать
Не секрет, что предновогодняя пора — самое горячее и хлебное время для артистов. Даже если исполнитель выступает не в главную ночь — с 31 декабря на 1 января, расценки ввиду высокого спроса все равно зашкаливают. Президент компании «Империя музыки» Табриз Шахиди и вовсе называет декабрь своеобразной выставкой достижений артиста за предыдущие 11 месяцев. От того, каким был с финансовой точки зрения весь год, зависят и размеры декабрьской прибыли. 2020-й не стал исключением.
По данным агентства InterMedia, во время новогоднего периода, который начинается в конце ноября и заканчивается в конце января, организации обычно тратили на проведение праздников до 100 млрд рублей. Одна часть этих денег уходила на ресторанные услуги и кейтеринг, другая — на подарки, технику, звук, свет, персонал и налоги. Артисты из этой суммы получали ориентировочно 15−16 млрд рублей. Но в связи с пандемией и последовавшими за ней ограничениями мероприятий будет меньше в 3−4 раза — соответственно, упадет и объем индустрии, прогнозирует глава агентства Евгений Сафронов.
Впрочем, большинство артистов и без отмены предновогодних мероприятий сидят без работы. С марта эта ситуация не сильно изменилась, считает Шахиди. По его словам, в 2020 году звезды недополучили до 80% доходов от корпоративных мероприятий. То же самое можно сказать и про декабрь. В зависимости от уровня гонорара и статуса наступающий месяц принесет им от 5 до 80 млн рублей убытков. Впрочем, топовым артистам и ведущим отчаиваться рано. События камерного масштаба до 23 часов
Топ-50 артистов и ведущих в любом случае отработают свои 2−5 корпоративов в декабре, что позволит им компенсировать текущие расходы хотя бы на поддержание своих коллективов и менеджмента.
Что-то где-томы все равно жадно отхватим.
Того же мнения придерживается и Татьяна Ларина, концертный директор Владимира Преснякова, Натальи Подольской, Анжелики Варум и Леонида Агутина. Востребованные на высокобюджетных корпоративах артисты, возможно, дадут меньше выступлений, но без работы не останутся, уверена она.
Да, конечно, мы потеряем от того, что нельзя выступать в заведениях, но не знаю, насколько это будет для нас существенно. Мои артисты не много работают на публичных мероприятиях.
Кому действительно придется несладко, так это невидимым бойцам развлекательного фронта, с грустью констатирует руководитель компании «Больше, чем агентство» Петро Шекшеев. Больше всего, отметил он,
Представители отрасли утверждают, что компенсировать предстоящие потери невозможно. Единственная надежда — ждать роста интереса соскучившихся по частным и корпоративным событиям клиентов, отметил Табриз Шахиди. Ведь деньги, которые ежегодно выделяют на праздники компании и частные лица, так и не потрачены — значит, как только ситуация стабилизируется, гулять будут с двойной силой.
Татьяна Ларина настроена более оптимистично. У нее и ее артистов есть «много разных идей» по поводу того, как компенсировать убытки, но делиться ими она отказалась.
— Уверена,
Если компенсировать потери не получается, можно попробовать минимизировать их за счет других источников доходов, уверен Петро Шекшеев. По его словам, в период пандемии звезды научились зарабатывать на рекламе и создании
На вопрос, есть ли хоть
Гнев специалистов и общественности недавно навлек на себя Валерий Меладзе, призвавший коллег бойкотировать новогодние «огоньки» и телешоу. По мнению собеседников «Известий», эмоциональное предложение певца является не столько призывом к конкретным действиям, сколько попыткой привлечь внимание к ситуации в индустрии.
Как считает Евгений Сафронов, попытка эта тщетная — общественность уже не сочувствует артистам, а власти до сих пор не понимают значимости индустрии зрелищ для общества. Артисты же сейчас рады любой работе, отметил он, вряд ли
Табриз Шахиди и вовсе не видит взаимосвязи между съемками для федеральных каналов и запретом на корпоративы в отдельно взятом московском регионе.
Помощи и внимания к концертной индустрии таким поступком не добиться, согласна Татьяна Ларина.
Мы не должны подводить всех тех людей, благодаря которым мы в принципе целый год были на экране, благодаря которым доносили новые песни. Мне кажется, это будет несправедливо.
Сомневается в нужности и полезности бойкотов и Петро Шекшеев. Цеховой солидарностью наши артисты никогда не отличались, отметил он. В российском