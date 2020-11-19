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12:39 (мск), источник: РИА Новости

Эксперты выяснили, сколько россиян считают себя настоящими мужчинами

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Большинство российских мужчин считают, что обладают качествами «настоящего мужчины», в частности мужественностью, ответственностью, порядочностью и смелостью, говорится в исследовании аналитического центра НАФИ к отмечающемуся 19 ноября международному мужскому дню, которое есть у РИА Новости.

Источник: AP 2020

«Большинство мужского населения страны (56%) считают, что они обладают качествами “настоящего мужчины”. При этом чем выше должность, уровень дохода и чем больше размер их семьи, тем более выражена уверенность мужчины в своем соответствии образу», — пишут авторы исследования, в ходе проведения которого в сентябре были опрошены 1600 россиян.

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Главными качествами «настоящего мужчины» россияне назвали мужественность (13%), ответственность (11%), порядочность (11%), физическую силу (9%) и смелость (9%). При этом самостоятельность и справедливость в меньшей степени ассоциируются у них с этим образом.

Помимо этого, российские мужчины считают, что определяющие события в их жизни должны произойти до 30 лет: покинуть родительский дом и найти оплачиваемую работу мужчина должен до достижения 21-летнего возраста, жениться — в 25 лет, а стать отцом — в 27 лет.

«Сейчас доминирует модель маскулинности, при которой более значимы моральные качества, а не физические и силовые. Более того, агрессивность выделяется самими мужчинами как нечто противоречащее образу “настоящего мужчины”. Это может быть связано с тем, что сейчас к женщинам и мужчинам предъявляются почти одинаковые требования — в образовательной, трудовой, правовой среде — что нивелирует те качества или черты характера, которые традиционно ассоциировались с каждым полом», — прокомментировала заместитель директора направления социально-экономических исследований Аналитического центра НАФИ Ирина Гильдебрандт.

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