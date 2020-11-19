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10:39 (мск), источник: Известия

Невидимые смерти: как пандемия увеличила число бездомных

Из-за кризиса многие люди оказались на улице, но помощь они получить не могут.

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Источник: Известия

Во время пандемии бездомные ищут поддержки там же, где и всегда, — в благотворительных организациях, которые их кормят, согревают, лечат. Из-за коронавируса делать это стало значительно сложнее, а число людей на улицах только растет. Как пандемия отразилась на бездомных и почему благотворители ей даже рады, разбирались «Известия».

Уличный всплеск

«Группа помощи бездомным и нуждающимся» провела в Курске 307-й воскресный благотворительный обед. Волонтеры кормят всех, кто в этом нуждается, уже шестой год. Они продолжают работать и в разгар пандемии, однако теперь это стало сложнее. Руководитель волонтерской группы Светлана Козина рассказала «Известиям», что теперь нужно тратиться на дезинфекцию, на средства для обработки, уходит больше одноразовой посуды. Да и людей кормить приходится больше.

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— Приходит всегда разное количество людей — в среднем 30−50 человек, зимой до 100 человек, — говорит она. — В пандемию число посетителей увеличилось: очень много стало пенсионеров. Раньше они могли подрабатывать, мыть подъезды, а теперь старикам, которые живут одни и получают 8 тыс., не хватает средств на продукты.

Курские волонтеры работают на общественных началах — всё за свой счет. Помогают только сотрудники полиции Железнодорожного округа — тем, что сообщают, если кто-то из бездомных умер, если кого-то начали разыскивать родственники.

— В пандемию бездомных в Курске стало больше, — говорит Козина. — Те, кто не имеет жилья, раньше могли работать, снимать себе комнату, а в первые две недели, как всё закрылось, произошел всплеск: люди просто не смогли справиться со своими финансовыми сложностями и оказались на улице.

Московский ангар

Ирина Мешкова, руководитель направления помощи бездомным Синодального отдела по благотворительности и православной службы помощи «Милосердие», которая организовала в Москве «Ангар спасения» — каркасную палатку, где можно согреться, поесть и получить социальную помощь, замечает, что пандемия сильно ухудшила ситуацию.

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— Во-первых, пандемия ударила по тем, кто уже и так был бездомным, во-вторых, ряды бездомных в Москве существенно пополнились, — рассказала она «Известиям». — Многие люди потеряли работу, остались на улице. В «Ангар спасения» до пандемии в среднем ежедневно приходило порядка 100 человек, а с конца марта и до сих пор держится цифра в 300 человек. Это очень много — и это не просто те, кто хочет поесть, это люди на грани выживания.

По ее словам, коронавирус не прошел мимо бездомных — они точно так же ходят в магазин за хлебом и майонезом, заболевают и умирают. Хотя на начальной стадии их эпидемия коснулась меньше всего — в первую очередь из-за того, что они не путешествуют. Однако впоследствии вирус спустился и к ним.

— Бездомные не в особой группе риска, но проблема в том, что они не могут изолироваться и не могут долечиваться дома — у них больше шанс умереть, — отметила Мешкова.

Без вести пропавшие

Сколько бездомных заболело и умерло от коронавируса, никто не знает.

У нас не ведется статистика даже по общему количеству бездомных, а говорить о том, что как-то вычленяются те, кто заразился коронавирусом, не приходится. Есть разрозненные данные — в основном от НКО.
Павел Склянчук
эксперт ОНФ

Представитель благотворительной организации «Ночлежка» Даниил Александров замечает, что такую статистику — по заражению среди бездомных — могли бы вести медицинские учреждения, но об этом неизвестно.

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— О масштабе судить сложно, — заявил он «Известиям». — Мы можем только сказать, что количество клиентов, обращающихся за помощью в консультационную службу «Ночлежки», существенно в течение года не изменилось, сейчас оно примерно такое же, как всегда в это время года.

Директор приюта «Теплый стан» Илья Кусков также замечает, что никто не занимается тестированием именно бездомных — проверяют только тех, кто приходит в приюты.

— Тестировать всех бездомных — это дорого, — сказал он «Известиям». — Мы пытались получить президентский грант на проведение такого тестирования, но безуспешно. Так что если где-то и проводится тестирование, то только силами энтузиастов.

Основатель и директор центра «Дом друзей» Лана Журкина рассказала, что во время первой волны эпидемии ее организация открывала сеть хостелов. С улиц забрали 4 тыс. человек.

— Из этих 4 тыс. человек порядка 1,5 тыс. были либо уже пролечены от коронавируса, либо мы их помещали в свой обсерватор, — вспоминает она. — Статистики о том, сколько человек погибли от последствий ковида, у нас нет. И не знаю, есть ли она вообще где-то.

По ее словам, среди бездомных инфекция распространяется быстро, потому что они живут группами и у них страдает качество дезинфекции, отсутствуют нормальные санитарные условия.

— Но, с другой стороны, у бездомных есть стрессовый иммунитет, который в большинстве случаев позволяет пережить эту инфекцию в более легкой форме, — замечает Журкина.

Сложно посчитать даже общее количество бездомных. Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы сообщил «Известиям» лишь примерную цифру: около 14 тыс. таких людей на всю столицу. В системе соцзащиты Москвы есть Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий им. Е. П. Глинки. В нем насчитывается 900 коек стационарного обслуживания. В среднем в течение года занято до 800 мест. В этом учреждении заболевших коронавирусом выявлено не было.

В Министерстве труда России не ответили на запрос «Известий» об общем количестве бездомных в стране и заболеваемости среди них.

Недочеловек без паспорта

Оказавшиеся за пределами статистики бездомные чаще всего оказываются и за пределами социальной помощи.

На государственном уровне нет специальной программы, связанной с защитой прав бездомных, с реализацией их социальных гарантий и прав. И пандемия здесь стала еще одним фактором, который должен ускорить разработку такого рода мероприятий. Проблема бездомных — межведомственная, она касается и Минздрава, и МВД, и Минтруда. Для НКО большая проблема открыть центры для них, так как они не предусмотрены градостроительными планами.
Павел Склянчук

По его словам, нет единого регламента действий для больниц, если туда приходит бездомный с жалобами на здоровье.

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— Первое, что требуют, — документы, но человек не может их предъявить, — говорит эксперт ОНФ. — И дальше решение уже принимается конкретными врачами — либо об оказании медпомощи, если случай экстренный, либо об отказе в помощи. Для бездомных возможна только экстренная помощь — если коронавирус протекает в тяжелой форме, то это причина на общих основаниях госпитализировать человека.

В департаменте труда и соцзащиты Москвы сообщили, что Центр социальной адаптации продолжает работать в штатном режиме, а с наступлением холодов перешел на усиленный режим работы.

— В центре и его филиалах бездомные люди, как и раньше, получают социальные услуги в срочной и полустационарной форме, — сообщили в департаменте. — Срочные социальные услуги — это обогрев, душ и дезинфекционная обработка, предоставление чистых вещей и места для ночлега. На улицах города работают пять пунктов обогрева рядом с привокзальными площадями возле Белорусского, Киевского, Курского, Павелецкого и Ярославского вокзалов. Это автобусы мобильной службы «Социальный патруль», которые с наступлением холодов используются как места для обогрева в круглосуточном режиме.

Кроме того, отмечают в департаменте, продолжают работу пункты оказания срочной социальной помощи для бездомных людей на улице Иловайской, 2.

Однако, замечает Лана Журкина, Центр социальной адаптации тоже закрывался на карантин и все, кто там проживал, «были направлены в хостелы», которые арендовала ее организация.

По ее словам, в Москве не выделили ни одного нового помещения для бездомных, «Дом друзей» арендовал хостелы по коммерческой цене, а деньги на это собирались с помощью пожертвований.

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Светлана Козина рассказывает, что в этом году в Курске открылся приют для бездомных, однако «попасть туда нереально»: для этого нужно пройти медицинскую комиссию, но у бездомных нет полиса и паспорта.

— Пандемия сказалась на безопасности бездомных людей и доступности помощи самым драматическим образом, — говорит Даниил Александров. — Весной была парализована деятельность почти всех государственных инстанций, связанных с социальным статусом гражданина, от ФМС до обычных районных МФЦ. Часть служб ушла на карантин, часть ограничила деятельность. Сейчас ситуация в Петербурге идет по тому же сценарию. Сложно стало даже попасть в государственные дома ночного пребывания: теперь там требуют показать справку по результатам теста на коронавирусную инфекцию, а бездомному сдать тест практически нереально в отсутствие, например, полиса, регистрации, паспорта.

По его словам, для бездомных сильно усложнилась помощь со стороны кафе и ресторанов, сложно стало ходить по городу, искать ночлег, источники воды. А самые серьезные трудности как раз возникли с получением медицинской и социальной помощи.

— Сложности с вызовом скорой помощи — только часть проблем: сложнее стало попасть в стационары, практически невозможно заселиться в социальные медицинские учреждения, даже если человек доказывает свое право на это, — говорит представитель «Ночлежки».

Пандемическое ускорение

По словам Ирины Мешковой, бездомные — люди, которых нет в правовом поле. И в пандемию, говорит она, стало ясно, насколько государство и общество не готовы к системной помощи бездомным: крайне мало ночлежек, нет обсерваторов, где бы могли оставаться на долечивание эти люди.

— В определенном смысле я даже рада, что так случилось, потому что дальше так жить было нельзя, — говорит Мешкова. — Я очень рада, что пандемия ускорила процессы. Всё не так драматично: так совпало, что еще в декабре 2019 года президент дал поручение обобщить работу НКО по оказанию помощи бездомным, по уличной медицине. НКО это полгода всё готовили, и сейчас этими поручениями начала заниматься рабочая группа. Прорабатывается много вопросов, работают много НКО из Москвы и регионов.

По ее словам, она возлагает на эту рабочую группу серьезные надежды.

Конечно, понадобится время — год, два. Всё не решится в одночасье — очень много проблем, в которых предстоит разобраться и предложить грамотные решения, стратегические. Система начала выправляться, а пандемия позволила поднять вопрос о помощи бездомным на самый высокий уровень и внесла огромный вклад в ускорение этого процесса.
Ирина Мешкова

Павел Склянчук отмечает, что до конца года рабочая группа в ОНФ будет проводить тематические заседания, посвященные вопросам уличной медицины.

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— У нас в законодательстве об охране здоровья отсутствует понятие уличной медицины, — поясняет он. — И, соответственно, сегодня крайне сложно волонтерам осуществлять помощь. Коронавирус в целом выявил проблему отсутствия госполитики в отношении бездомных, в частности, в вопросах медицинской помощи.

В конце октября Минтруд подготовил приказ, который должен облегчить социальную помощь бездомным. В существующих правилах оказания соцпомощи есть привязка либо к месту жительства, либо к стационарным организациям социального обслуживания: приютам, домам престарелых и т. д. Ранее бездомные выпадали из круга лиц, которые могут рассчитывать на помощь. Согласно проекту приказа, срочную социальную помощь бездомные должны получать по месту своего фактического нахождения.

В «Ночлежке» считают, что упрощение доступа к социальным услугам и отказ от принципа, по которому почти все госуслуги оказываются по месту регистрации, — это первоочередные вещи в госрегулировании проблемы бездомных.

— Помимо развития инфраструктуры для оказания самой базовой гуманитарной и медицинской помощи людям, которые оказались в крайне тяжелой ситуации, также было бы хорошо заняться профилактикой бездомности, — замечает Александров. — Это в первую очередь поддержка малоимущих, повышение уровня финансовой и юридической грамотности, борьба с недобросовестными работодателями, с мошенниками в сфере недвижимости, реабилитационные программы для людей, отбывших наказание в исправительной системе, поддержка сирот и так далее. Доступность психологической и наркологической помощи в ряду основных медицинских услуг, информационная открытость государственных институтов, искоренение бедности, особенно такого явления, как «работающий бедный», — это и многие другие подобные вещи могли бы изменить ситуацию с бездомностью в России, которая, увы, сейчас крайне тяжелая.

Помощь для бывших богатых москвичей

Бездомных людей между тем становится всё больше — и пандемия на это прямо повлияла.

— В центре Москвы число тех, кто приходит на кормежки и за помощью, было постоянным — это 1,5−2 тыс. человек, — говорит Лана Журкина. — Всего за год, так как мы занимаемся в основном медицинской помощью, через нас проходило порядка 10 тыс. человек. А за май, июнь, июль этого года мы приняли те же 10 тыс. человек.

По ее словам, людей на улице стало больше. Обновился состав бездомных: больше стало людей более молодого возраста и женщин.

— В основном это женщины, которые работали сиделками, либо на рынке, либо в маленьких магазинах, либо мыли посуду в кафе-ресторанах, — говорит Журкина. — Многие из них так и не нашли потом работу.

По ее словам, много людей, которые находятся на грани — например, «Дом друзей» помогает семье с инсулинозависимым взрослым сыном, который живет с матерью. Они не граждане России и не получают инсулин от государства. В пандемию денег хватило только на инсулин и аренду жилья, за едой пришлось идти в приют.

— Таким людям полшага до улицы, — говорит Журкина. — Есть женщина, которая прекрасно зарабатывала в качестве косметолога. У нее была няня, которая сидела с ребенком, была квартира, ипотека в строящемся доме. Но всё накрылось, и не осталось сбережений — нечем стало даже кормить ребенка. А сегодня позвонил человек, спросил: у вас есть программы помощи для бывших богатых москвичей? Подробностей не знаю, придет в офис, будем разговаривать.

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