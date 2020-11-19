Маск обогнал Цукерберга в списке богатейших людей мира

В рейтинге Forbes, который рассчитывается в реальном времени, состояние Маска на 19 ноября оценивалось в $105,4 млрд. Это делает его четвёртым богатейшим человеком в мире. У Цукерберга, расположившегося строчкой ниже, капитал составил $99,9 млрд. При этом другой рейтинг от Bloomberg ещё летом ставил Маска на третье место среди богатейших бизнесменов.
Впервые в пятёрку богатейших людей по версии Forbes Маск попал ещё 20 июля 2020 года. Тогда его состояние оценивалось в $74 млрд. При этом на начало года американский изобретатель занимал только 37 место в этом же рейтинге. Рост благосостояния миллиардера объясняется дорожающими на протяжении уже нескольких месяцев акциями Tesla, однако сам Маск признавал, что они «переоценены».
Это не помешало инвесторам продолжить вкладываться в производителя электрокаров. С апреля, когда составлялся ежегодный рейтинг миллиардеров, капитал предпринимателя вырос в четыре раза, а акции Tesla с начала года подорожали на 440%. Сейчас капитализация этой компании превышает $380 млрд, делая её самым дорогим автопроизводителем в мире.
В начале ноября Tesla осуществила давнюю задумку, запустив сверхскоростной вакуумный поезд Hyperloop с пассажирами на борту.