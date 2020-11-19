11:57 (мск), источник: Газета.Ру
35 лет назад Горбачев и Рейган провели переговоры в Женеве
19 ноября 1985 года на саммите в Женеве по ядерному разоружению состоялась первая встреча Михаила Горбачева и Рональда Рейгана.
После окончания переговоров генсек ЦК КПСС назвал американского президента динозавром, а тот окрестил его «твердолобым большевиком». Тем не менее собеседники понравились друг другу и установили личный контакт. Горбачев и Рейган обсудили перспективы сокращения ядерных вооружений. Встреча в Женеве считается ключевым шагом к окончанию «холодной войны».
19 ноября 1985 года президент США Рональд Рейган и генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев провели переговоры на нейтральной территории в Женеве. Хотя их встреча не привела к подписанию официального соглашения о сокращении вооружений, считается, что именно там был сделан первый решающий шаг к завершению «холодной войны». Горбачев и Рейган выпустили совместное заявление о недопустимости вооруженного конфликта между СССР и США, что послужило сигналом к прекращению гонки ядерных вооружений. Стороны решили перейти от открытой конфронтации к компромиссной политике.
К 1985 году
Уже тогда он вызывал симпатии на Западе, в отличие от других руководителей СССР. Иностранная пресса отмечала хороший вкус Горбачева в одежде и прогрессивность идей. Как писала New York Times, он «больше, чем любой другой советский лидер, олицетворяет новое поколение». Еще после визита в Лондон в декабре 1984-го Горбачева охарактеризовали как «улыбающегося, обаятельного, общительного нового советского лидера в сопровождении элегантной, образованной и культурной жены».
Изначально Рейган скептически воспринял направленные на мирное урегулирование инициативы Горбачева, считая их не более чем политическим приемом, а предложения о разоружении, с которым выступал еще Никита Хрущев, — пропагандистской кампанией.
К слову, противники Горбачева традиционно утверждают, что Рейган разглядел в своем собеседнике податливого человека, которому будет легко навязать свою волю. Тем более, разница в возрасте между ними составляла 20 дет: Горбачеву было 54, Рейгану — 74. По интернету много лет гуляет нелицеприятное высказывание американского президента о советском генсеке: «Когда я шел на встречу с Горбачевым, то ожидал увидеть одетого в большевистское пальто и каракулевую пилотку товарища. Но меня представили одетому в модный французский костюм господину с часами Rado Manhattan. Взглянув на них, я подумал — да. Он продаст нам все!». На английском языке такой «цитаты», по мнению исследователей исторического периода, не существует, что дает основания считать ее фейком.
Самолет с делегацией СССР прибыл в Женеву 18 ноября 1985 года. В аэропорту Горбачева встречал президент Швейцарии Курт Фурглер. Переговоры с Рейганом стартовали на следующий день. Начиная с Тегеранской конференции 1943 года, это была 14-я встреча лидеров двух стран на высшем уровне.
Оба исходили из наличия глубоких разногласий между СССР и США, но в то же время надеялись, что им удастся в Женеве дать
Впрочем, тогдашний помощник американского президента Джек Мэтлок, позже занимавший пост посла США в Москве, отмечал, что Рейган «вообще не нервничал». На его взгляд, Рейган понимал необходимость убедить Горбачева в том, что американцы не хотят гонки вооружений. Однако в случае ее продолжения Советский Союз ждал бы неминуемый проигрыш, должен был намекнуть президент США.
«Думаю, Рейган убедился, общаясь с Горбачевым, что с ним можно иметь дело. Думаю, он с самого начала понимал, что Горбачев не волен поступать по своему усмотрению без одобрения Политбюро. Он понимал, что Горбачев — политик и у него есть свои проблемы дома, и Рейган не может предстать по результатам встречи победителем, унизив Горбачева, и ожидать от этого
«Утро выдалось холодное, и с Женевского озера дул ветер, — рассказывал Добрынин в своей книге “Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах США (1962−1986 гг.)”. — Горбачев был в осеннем пальто и меховой шапке. Когда он подъехал к резиденции Рейгана, то тот вышел его встречать в одном костюме, без пальто и шляпы. На опубликованных многочисленных фотоснимках президент США выглядел энергичным, моложавым и физически крепким по сравнению с тепло одетым Горбачевым. Разница в их годах совсем не чувствовалась. Как позже стало известно из окружения Рейгана, он ожидал Горбачева в прихожей, также одетый в осеннее пальто. Но когда он в окно увидел Горбачева в зимнем облачении, то быстро сбросил с себя пальто и вышел встречать советского лидера в костюме. Сработал инстинкт Рейгана в плане “паблисити”. Горбачев это быстро учел, и когда американский президент приехал в нашу резиденцию, то он также встретил его в одном костюме».
Согласно Добрынину, наиболее сложным получился разговор о сокращении ядерных вооружений.
После первого раунда напряженных переговоров с участием делегаций оба руководителя решили встретиться вдвоем в павильоне с камином на берегу озера. Рейган вручил Горбачеву документ, в котором излагались основные пункты возможной договоренности по вопросу о контроле над вооружениями. Предлагалось 50-процентное сокращение стратегических наступательных сил и промежуточное соглашение по сокращению ядерных ракет средней дальности в Европе. Попутно Рейган и Горбачев договорились о следующих встречах.
Как вспоминал Горбачев позднее в интервью «Голосу Америки», после завершения переговорной сессии он назвал Рейгана консерватором и динозавром. В свою очередь, тот высказался об оппоненте как о «твердолобом большевике».
«Вот так закончилась наша первая беседа. Но уже через два дня мы дошли до того, что оказалось возможным принять то заявление, которое мы вместе с ним подписали. Где было сказано, что ядерная война — недопустима, что в ней не может быть победителей. Что наши страны не будут стремиться к военному превосходству друг над другом. Так что эта встреча дала многое. Многое — для того, чтобы начали меняться отношения. Мир, конечно, это воспринял с большим интересом. Это дало кислород не только нашим странам и отношениям между нашими странами, но и всем международным отношениям», — резюмировал Горбачев.
Известны и другие слова генерального секретаря ЦК КПСС, брошенные Рейгану:
Я не ученик, господин президент, а вы не учитель, за нами огромные миры.
Павел Палажченко, переводивший для Горбачева слова Рейгана, в 2015 году отмечал, что в Женеве делегации круглосуточно работали над текстом совместного заявления. По некоторым вопросам Горбачеву приходилось советоваться с Москвой.
«Вообще у меня всегда было впечатление, что и Горбачев, и американские президенты полностью осознавали, что они работают в определенных политических рамках и должны взвешивать различные позиции внутри своих стран. Отчасти поэтому полностью реализовать “дух Женевы” в период президентства Рейгана
Официальным итогом встречи стала мало к чему обязывающая торжественная Декларация о недопустимости ядерной войны. Но, что более важно, был налажен личный контакт между лидерами двух стран. Впоследствии это привело к заключению договоров между СССР и США об ограничении стратегических и наступательных вооружений и, как итог, к окончанию «холодной войны».
27 ноября 1985 года Горбачев выступил с докладом о визите в Женеву на сессии Верховного Совета СССР. Он констатировал, что между странами остаются крупные принципиальные разногласия, но итоги встречи «создают возможности для перехода от состояния опасной конфронтации к конструктивным поискам путей нормализации отношений».