Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве (6438), Санкт-Петербурге (2312) и Московской области (880). Зафиксировано 463 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 573 человека.
В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.
Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что соблюдение санитарно-гигиенических требований способствовало уменьшению числа случаев заражения COVID-19 в РФ.
Ранее, 1 сентября, количество заболевших COVID-19 в России превысило 1 млн человек.
Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.