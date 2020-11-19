Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Не один домаИз-за пандемии коронавируса для миллионов людей по всему миру дом впервые в жизни превратился в офис
Фоторепортажи
11Лаваш, пиво и старые заводы
24Умер Армен Джигарханян
10:48 (мск), источник: Известия

Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн

За последние сутки в России выявлено 23 610 новых случаев заболевания COVID-19. Таким образом, количество подтвержденных случаев за все время пандемии превысило 2 млн человек. Об этом 19 ноября сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

COVID-19: Новые случаи
США
10:58 (мск)В Москве выявили максимум случаев заражения коронавирусом с 9 ноября
Новости по теме
Вся статистика
Источник: РИА "Новости"

Наибольшее количество новых случаев выявлено в Москве (6438), Санкт-Петербурге (2312) и Московской области (880). Зафиксировано 463 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 25 573 человека.

Видео
Путин заявил о непростой ситуации с коронавирусом в регионах

В общей сложности на сегодняшний день в России выявлено 2 015 608 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 34 850 летальных исходов, выздоровели 1 526 656 человек.

Накануне представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович отметила, что соблюдение санитарно-гигиенических требований способствовало уменьшению числа случаев заражения COVID-19 в РФ.

Ранее, 1 сентября, количество заболевших COVID-19 в России превысило 1 млн человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

 Несладкая жизнь: на продукты с лишними сахаром и солью хотят ввести акцизы
Новогоднее обострение: как не заразиться в предпраздничной лихорадке
Многодетным семьям дадут 450 тысяч на стройку и ремонт жилья
Подмосковный министр обвиняется в продаже леса в Китай на 4 млрд
Невидимые смерти: как пандемия увеличила число бездомных
В Приморье бетонная плита упала с крыши дома на автомобиль
Капитан сборной России по футболу извинился за «позорный» матч
Чем оснащается современная российская артиллерия (фото)
Hi-Tech
Послушайте, как звучит открытый космос 60 секунд шума
Горячие темы на Авто
Дрязги 617
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 325
Неисправная электропроводка в квартире. 270
Вы слышали о двух последних автопроисшествиях в Москве? 225
Новости партнеров
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
Демарш коммунистов: КПРФ не поддержала закон о «детях войны»
Ефремову снизили срок наказания
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
Популярные темы на «Детях»
Тоже про подростков 172
Лиссабон, Мадейра...как оно было:) 149
подросток хочет жить отдельно 136
Скандальные авторы 118
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь