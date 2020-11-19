Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
Не один домаИз-за пандемии коронавируса для миллионов людей по всему миру дом впервые в жизни превратился в офис
Фоторепортажи
11Лаваш, пиво и старые заводы
24Умер Армен Джигарханян
11:06 (мск), источник: Интерфакс

Новая книга Обамы установила рекорд продаж

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Новая книга экс-президента США Барака Обамы «Земля обетованная» может стать бестселлером среди всех президентских мемуаров в современной истории, за сутки продано уже около 890 тыс. экземпляров, сообщает в четверг британское издание The Guardian.

Источник: AFP 2020

«Мы впечатлены продажами за первый день», — сказал Дэвид Дрейк, издатель в издательском доме Penguin Random House. «Они отражают всеобщее волнение читателей по поводу долгожданной и необычно написанной книги Барака Обамы», — добавил он.

Новость
Обама считает, что у России недостаточно военных баз для статуса супердержавы

По словам Дрейка, продажи первого дня установили рекорд для Penguin Random House. Они включают предзаказы, электронные и аудиоверсии книги.

К полудню среды, 18 ноября, «Земля обетованная» заняла первую строчку по продажам на интернет-сервисах Amazon.com и Barnes & Noble.com. Исполнительный директор Barnes & Noble Джеймс Донт сообщил, что продажи книги за день составили более 50 тыс. Он ожидает, что в течение 10 дней этот показатель достигнет 500 тыс.

Книга-рекордсмен

Единственная книга, которая ранее приблизилась к похожим показателям, были мемуары «Becoming. Моя история» Мишель Обамы, супруги экс-президента США, изданные в 2018 году. Тогда за первый день продали 725 тыс. копий в Северной Америке. К маю 2019 года продажи составляли уже более 10 млн копий.

«Земля обетованная» обгоняет по популярности книгу Билла Клинтона «Моя жизнь», продажи которой за первые сутки составили 400 тыс. копий, и мемуары Джорджа Буша «Точка принятия решения» (за первый день продаж читатели приобрели около 200 тыс. экземпляров книги).
Новость
Трамп настаивает на своей победе на президентских выборах

Мемуары Обамы объемом почти 770 страниц были изданы спустя две недели после дня президентских выборов в США. The Guardian отмечает, что сам Обама не намеревался издать книгу в период, близкий к президентским выборам.

В предисловии, датированным 20 августа 2020 года, бывший президент США пишет, что «книга продолжала расти в размере и масштабах» по мере того, как он находил больше необходимых слов. По его словам, он работал в условиях, «которые он не предвидел целиком и полностью», то есть в пандемию коронавируса COVID-19 и период протестов движения Black Lives Matter. Он отметил, что «самым тревожным» является то, как демократия страны «балансирует на грани кризиса».

Обама уже написал две книги — «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды». Обе имели миллионные продажи.

 В России поставлены новые антирекорды по статистике коронавируса
В Думу внесен законопроект, который позволит блокировать YouTube за цензуру
Число выявленных случаев COVID-19 в России превысило 2 млн
Многодетным семьям дадут 450 тысяч на стройку и ремонт жилья
Подмосковный министр обвиняется в продаже леса в Китай на 4 млрд
Невидимые смерти: как пандемия увеличила число бездомных
В Приморье бетонная плита упала с крыши дома на автомобиль
Капитан сборной России по футболу извинился за «позорный» матч
Чем оснащается современная российская артиллерия (фото)
Hi-Tech
Послушайте, как звучит открытый космос 60 секунд шума
Новости партнеров
Ефремову снизили срок наказания
Российские звезды-евреи и их настоящие фамилии
И такое бывает: КПРФ не поддержали законопроект о «детях войны»
Первые признаки рака: онкология начинается у всех одинаково
Дети
Шепелев показал редкое фото сына от Фриске Платону уже 7 лет
Новости партнеров
РФ вводит новые санкции на решение Евросоюза
Повышение качества жизни пожилых – одна из задач Москвы
Такого раньше не было. В России историю ВОВ расскажет «Поезд Победы»
Солдат за миг до своего расстрела
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь