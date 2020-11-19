11:06 (мск), источник: Интерфакс
Новая книга Обамы установила рекорд продаж
Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU — Новая книга
«Мы впечатлены продажами за первый день», — сказал Дэвид Дрейк, издатель в издательском доме Penguin Random House. «Они отражают всеобщее волнение читателей по поводу долгожданной и необычно написанной книги Барака Обамы», — добавил он.
По словам Дрейка, продажи первого дня установили рекорд для Penguin Random House. Они включают предзаказы, электронные и аудиоверсии книги.
К полудню среды, 18 ноября, «Земля обетованная» заняла первую строчку по продажам на
Единственная книга, которая ранее приблизилась к похожим показателям, были мемуары «Becoming. Моя история» Мишель Обамы, супруги
Мемуары Обамы объемом почти 770 страниц были изданы спустя две недели после дня президентских выборов в США. The Guardian отмечает, что сам Обама не намеревался издать книгу в период, близкий к президентским выборам.
В предисловии, датированным 20 августа 2020 года, бывший президент США пишет, что «книга продолжала расти в размере и масштабах» по мере того, как он находил больше необходимых слов. По его словам, он работал в условиях, «которые он не предвидел целиком и полностью», то есть в пандемию коронавируса COVID-19 и период протестов движения Black Lives Matter. Он отметил, что «самым тревожным» является то, как демократия страны «балансирует на грани кризиса».
Обама уже написал две книги — «Мечты моего отца» и «Дерзость надежды». Обе имели миллионные продажи.