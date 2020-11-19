Москалькова призвала пересчитать стоимость обучения в вузах из-за дистанционки

«В сфере высшего образования представляется целесообразным решить вопрос о механизме перерасчета оплаты стоимости, произведенной за очную форму обучения, но фактически не полученную, в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения», ― говорится в документе.
Накануне сообщалось, что свыше 20 студентов-контрактников МГУ подготовили коллективный иск к вузу, связанный с форматом обучения. Согласно договору, обучение должно вестись очно, а после перехода на удаленный режим качество учебного процесса, по мнению студентов, существенно снизилось. Они требуют произвести перерасчет за два семестра.
В свою очередь, в вузе ответили, что МГУ принял все возможные меры для сохранения непрерывного учебного процесса в условиях пандемии COVID-19, а дистанционное обучение является разновидностью очной формы учебного процесса.
В пресс-службе вуза подчеркнули успешный опыт работы на базе разработанной и запущенной в МГУ до начала пандемии платформы онлайн-образования «Университет без границ».
По его словам, когда люди заявляют, что дистанционное обучение стоит дешевле, они забывают об увеличивающейся при этом нагрузке на большинство преподавателей. Омельчук добавил, что вузы сами понимают сложности, связанные с дистанционным форматом учебы, и в этом году многие университеты не повышали стоимость обучения.