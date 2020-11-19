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13:04 (мск), источник: Известия

Москалькова призвала пересчитать стоимость обучения в вузах из-за дистанционки

Необходимо рассмотреть вопрос о пересчете оплаты стоимости за очную форму обучения в российских вузах на фоне перехода на дистанционный формат. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в тематическом докладе, опубликованном 19 ноября.

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Источник: РИА "Новости"

«В сфере высшего образования представляется целесообразным решить вопрос о механизме перерасчета оплаты стоимости, произведенной за очную форму обучения, но фактически не полученную, в связи с переходом образовательных организаций на дистанционный формат обучения», ― говорится в документе.

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Накануне сообщалось, что свыше 20 студентов-контрактников МГУ подготовили коллективный иск к вузу, связанный с форматом обучения. Согласно договору, обучение должно вестись очно, а после перехода на удаленный режим качество учебного процесса, по мнению студентов, существенно снизилось. Они требуют произвести перерасчет за два семестра.

В свою очередь, в вузе ответили, что МГУ принял все возможные меры для сохранения непрерывного учебного процесса в условиях пандемии COVID-19, а дистанционное обучение является разновидностью очной формы учебного процесса.

В пресс-службе вуза подчеркнули успешный опыт работы на базе разработанной и запущенной в МГУ до начала пандемии платформы онлайн-образования «Университет без границ».

Замглавы Министерства образования и науки Андрей Омельчук также обратил внимание на ситуацию, отметив, что решение о перерасчете платы студентам, обучающимся по контракту, принимает вуз, а не Минобрнауки.

По его словам, когда люди заявляют, что дистанционное обучение стоит дешевле, они забывают об увеличивающейся при этом нагрузке на большинство преподавателей. Омельчук добавил, что вузы сами понимают сложности, связанные с дистанционным форматом учебы, и в этом году многие университеты не повышали стоимость обучения.

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