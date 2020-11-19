12:54 (мск), источник: Коммерсантъ
Центр Гамалеи подал в ВОЗ заявку на сертификацию вакцины от коронавируса
Центр имени Гамалеи подал заявку на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в
Ранее сообщалось, что ВОЗ связалась с Центром имени Гамалеи для получения данных, поскольку центр выразил заинтересованность в подаче заявки на включение «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин.
«ВОЗ не высказалась еще, не объявила ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки… это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти прежде всего в своей стране, и в России это произошло… и сейчас мы знаем, что “Спутник” вакцина подала на сертификацию в Женеву, в
После передачи данных ВОЗ вакцина должна пройти квалификацию. Пока ни одна вакцина от коронавируса в мире не проходила предварительную квалификацию ВОЗ. Срок оценки данных зависит от их качества и соответствия критериям ВОЗ. Данные по лекарствам являются конфиденциальной информацией.
Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе первой в мире. В России также зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Еще одну вакцину готовит Центр имени Чумакова РАН.