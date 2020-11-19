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12:54 (мск), источник: Коммерсантъ

Центр Гамалеи подал в ВОЗ заявку на сертификацию вакцины от коронавируса

Центр имени Гамалеи подал заявку на сертификацию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в штаб-квартиру Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщила представитель организации в России Мелита Вуйнович в эфире радиостанции «Эхо Москвы».

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Источник: РИА "Новости"

Ранее сообщалось, что ВОЗ связалась с Центром имени Гамалеи для получения данных, поскольку центр выразил заинтересованность в подаче заявки на включение «Спутник V» в список рекомендуемых вакцин.

«ВОЗ не высказалась еще, не объявила ни за одну вакцину потому, что вакцины проходят систему оценки… это практически такая условная сертификация, которая делается в случае пандемии. Такую условную сертификацию все вакцины должны пройти прежде всего в своей стране, и в России это произошло… и сейчас мы знаем, что “Спутник” вакцина подала на сертификацию в Женеву, в штаб-квартиру ВОЗ», — сказала Вуйнович (цитата по «РИА Новости»).

После передачи данных ВОЗ вакцина должна пройти квалификацию. Пока ни одна вакцина от коронавируса в мире не проходила предварительную квалификацию ВОЗ. Срок оценки данных зависит от их качества и соответствия критериям ВОЗ. Данные по лекарствам являются конфиденциальной информацией.

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в августе первой в мире. В России также зарегистрирована еще одна вакцина — «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор». Еще одну вакцину готовит Центр имени Чумакова РАН.

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