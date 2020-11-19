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12:48 (мск), источник: РИА Новости

ЮНИСЕФ предупредил о появлении детей «потерянного поколения»

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Детский фонд при Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) предупредил о появлении детей «потерянного поколения» из-за пандемии коронавирусного заболевания, повлиявшей на образование, питание и состояние здоровья.

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Источник: РИА Новости

«За все время пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети не так сильно страдают от этого заболевания. Нет ничего более далекого от правды. Хотя дети могут болеть и быть переносчиками заболевания, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и растущий уровень бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Чем дольше кризис удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. Будущее целого поколения под угрозой», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

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Согласно докладу фонда, к началу ноября в 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 20 лет лишь один из девяти был инфицирован коронавирусом (11% от 25,7 миллиона случаев COVID-19, выявленных в этих государствах). Как отмечают эксперты, пандемия повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей: так, в 140 странах треть несовершеннолетних не смогли сделать плановые прививки, утратили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно.

Из-за проблем в предоставлении медицинских услуг в 2021 году число детских смертей может возрасти на два миллиона, а мертворождения — на 200 тысяч. Дополнительно от шести до семи миллионов детей до пяти лет по всему миру будут страдать от истощения организма и недоедания, подчеркнули в организации.

К ноябрю закрытие школ из-за распространения инфекции затронуло 572 миллиона учеников (33% учащихся по всему миру). При этом польза посещений образовательных учреждений при соблюдении противовирусных мер гораздо выше, чем в случае их закрытия. Представители ЮНИСЕФ подчеркнули, что дети чаще заражаются коронавирусом на улице, а не в школах.

В целом число детей, живущих в условиях многомерной бедности (без доступа к образованию, медицине, удовлетворительным жилищным условиям, средствам санитарии или к воде) увеличилось на 15%, до 150 миллионов, подытожили авторы доклада.

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