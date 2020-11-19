12:48 (мск), источник: РИА Новости
ЮНИСЕФ предупредил о появлении детей «потерянного поколения»
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Детский фонд при Организации объединенных наций (ЮНИСЕФ) предупредил о появлении детей «потерянного поколения»
«За все время пандемии COVID-19 существовал стойкий миф о том, что дети не так сильно страдают от этого заболевания. Нет ничего более далекого от правды. Хотя дети могут болеть и быть переносчиками заболевания, это лишь верхушка айсберга пандемии. Сбои в предоставлении основных услуг и растущий уровень бедности представляют наибольшую угрозу для детей. Чем дольше кризис удерживает позиции, тем глубже его влияние на детское образование, питание и общее состояние здоровья. Будущее целого поколения под угрозой», — заявила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.
Согласно докладу фонда, к началу ноября в 87 странах среди детей и подростков в возрасте до 20 лет лишь один из девяти был инфицирован коронавирусом (11% от 25,7 миллиона случаев COVID-19, выявленных в этих государствах). Как отмечают эксперты, пандемия повлияла на снижение количества оказываемых медицинских и социальных услуг для детей: так, в 140 странах треть несовершеннолетних не смогли сделать плановые прививки, утратили возможность лечить инфекционные заболевания амбулаторно.
К ноябрю закрытие школ
В целом число детей, живущих в условиях многомерной бедности (без доступа к образованию, медицине, удовлетворительным жилищным условиям, средствам санитарии или к воде) увеличилось на 15%, до 150 миллионов, подытожили авторы доклада.