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13:57 (мск), источник: РБК

Правительство поменяет порядок выплаты больничных и пособий матерям

К 2022 году больничные, пособия по беременности и родам по всей стране станут выплачиваться напрямую из Фонда социального стразования.

Источник: РИА "Новости"

С 2022 года правительство введет новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

Они будут выплачиваться напрямую из Фонда социального страхования, а не через работодателя.

«С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», — рассказал премьер.

Такой порядок назначения выплат уменьшит объем бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление средств. «Никакие заявления писать будет просто не нужно. И в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Это поможет сберечь человеку время, и силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы», — оценил новый порядок оформления Мишустин.

Премьер-министр напомнил, что в некоторых регионах уже действует подобный порядок оформления выплат. В марте 2020 года Минтруд сообщал, что механизм в пилотном порядке работает в 69 субъектах Федерации. «Прямые выплаты дают ряд преимуществ как для застрахованного гражданина, так и для предприятия. Раньше, осуществляя страховые выплаты, предприятия при недостаточности начисленных страховых взносов изымали средства из оборота до момента возвращения средств в компанию со счетов Фонда социального страхования. Предлагаемый нами порядок избавляет работодателя от этой необходимости», — говорил глава Минтруда Антон Котяков.

Порядок прямых выплат в пилотных регионах действует в отношении:

  • пособия по временной нетрудоспособности;
  • пособия по беременности и родам;
  • единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности;
  • единовременного пособия при рождении ребенка;
  • ежемесячного пособия по уходу за ребенком;
  • пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве или с профессиональным заболеванием;
  • оплаты пострадавшим на производстве санаторно-курортного лечения сверх ежегодного оплачиваемого отпуска и проезда к месту лечения.

Сейчас, по общему порядку, для получения выплаты больничного работник должен предоставить работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист), заполненный врачом. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой первые три дня выплачивается за счет средств работодателя, а с четвертого — за счет средств Фонда социального страхования.

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Если страховой стаж работника составляет менее пяти лет, ему выплачивают больничный в размере 60% среднего заработка, от пяти до восьми лет страхового стажа — 80%, от восьми лет — 100%.

Выплаты по материнству включают пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Первые сейчас выплачиваются застрахованным женщинам суммарно за весь период отпуска по беременности и родам (или 70 дней после усыновления). Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка, оно выплачивается за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.

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