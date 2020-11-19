13:57 (мск), источник: РБК
Правительство поменяет порядок выплаты больничных и пособий матерям
К 2022 году больничные, пособия по беременности и родам по всей стране станут выплачиваться напрямую из Фонда социального стразования.
С 2022 года правительство введет новый порядок выплаты больничных и пособий по материнству, сообщил
«С 2022 года такую практику распространим на всю страну. Более того, перейдем на проактивный формат работы: пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам будут оформляться автоматически на основании электронного листка нетрудоспособности, никаких заявлений писать будет не нужно», — рассказал премьер.
Такой порядок назначения выплат уменьшит объем бумажной работы для работодателей и ускорит перечисление средств. «Никакие заявления писать будет просто не нужно. И в целом получение сведений для назначения таких пособий будет проходить в электронном виде. Это поможет сберечь человеку время, и силы и, как это часто бывало при оформлении документов, нервы», — оценил новый порядок оформления Мишустин.
Порядок прямых выплат в пилотных регионах действует в отношении:
Сейчас, по общему порядку, для получения выплаты больничного работник должен предоставить работодателю листок нетрудоспособности (больничный лист), заполненный врачом. Пособие по временной нетрудоспособности в связи с заболеванием или травмой первые три дня выплачивается за счет средств работодателя, а с четвертого — за счет средств Фонда социального страхования.
Выплаты по материнству включают пособия по беременности и родам, а также по уходу за ребенком. Первые сейчас выплачиваются застрахованным женщинам суммарно за весь период отпуска по беременности и родам (или 70 дней после усыновления). Размер пособия по уходу за ребенком составляет 40% от среднего заработка, оно выплачивается за весь период со дня предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет.