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18:56 (мск), источник: ТАСС Наука

Австралийские ученые усомнились в официальной статистике по заразившимся коронавирусом

СИДНЕЙ, 19 ноября. /ТАСС/ — Исследователи предположили, что в реальности заболевших в шесть раз больше.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА "Новости"

Ученые из Австралийского национального университета в Канберре (ANU) считают, что реальное число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 по всему миру в шесть раз выше, чем утверждает официальная статистика. О своих выводах исследователи рассказали в четверг, опубликовав соответствующую статью в британском научном журнале Royal Society Open Science.

Согласно данным ученых, общемировое число инфицированных в реальности примерно в шесть раз выше, чем указано в официальных данных.

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«Количество зараженных коронавирусом, вызывающим COVID-19, в Великобритании, Франции и Бельгии намного выше, чем указано в официальных статистических данных. В Италии, как показывает анализ, число инфицированных в 17 раз выше, чем сообщается. Даже в Австралии, демонстрирующей один из лучших показателей в мире, на самом деле зараженных в пять раз больше, чем указано в информации Минздрава», — отмечают ученые ANU.

В своей статье ученые опираются также на данные своих коллег из Мельбурнского университета, которые свидетельствуют о том, что в 15 ведущих странах мира «средний прирост числа инфицированных с марта по август был в 6,2 раза выше, чем сообщалось». «Мы обнаружили, что истинное число зараженных коронавирусом намного выше, чем количество подтвержденных случаев во многих странах, и это имеет важные последствия как для контроля заболевания, так и для прогнозирования распространения вируса», — рассказал автор исследования профессор Квентин Графтон.

Наш анализ, в частности, показал, что более 5,4 млн человек в Великобритании — 8% населения — были инфицированы коронавирусом (согласно официальным данным в стране на 18 ноября было зарегистрировано 1,43 млн зараженных коронавирусом — прим. ТАСС).
Квентин Графтон
автор исследования профессор

Исследователи изучили данные 800 млн человек — жителей 11 европейских стран, а также Австралии, Канады, Южной Кореи и США.

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«Наше моделирование свидетельствует о том, что, например, в Австралии фактическое число инфицированных в конце августа было в пять раз выше, чем официальная цифра в 25,7 тыс. человек и скорее всего приближалось к отметке в 130 тыс. Это намного больше официально подтвержденной цифры, и это дает повод задуматься над тем, как мы справляемся с пандемией в широком смысле», — пояснил профессор.

При проведении исследования учение использовали метод ретроспективного анализа. «Проще говоря, мы проанализировали статистику того, сколько людей умерло от COVID-19 в конкретной стране, а затем произвели обратный отсчет, чтобы понять, сколько людей должно было быть инфицировано, чтобы достичь этого уровня смертности. Этот метод позволяет оценить истинный уровень инфицирования везде, где есть надежные данные о количестве смертельных исходов», — рассказал Стивен Фиппс из Ikigai Research.

Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 55,32 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 536 тыс. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), число летальных исходов выросло более чем на 9,2 тыс., превысив 1,33 млн.

Более 45% случаев заражения приходятся на Европейский регион (244 710), на втором месте — Северная и Южная Америка (195 663), на третьем — Юго-Восточная Азия (47 152).

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 11 085 184, Россия находится на пятом месте, зарегистрировав 1 991 998 инфицированных, а Австралия занимает 96 строку списка.

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