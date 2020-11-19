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14:40 (мск), источник: РИА Новости

В Росстате рассказали о курьезах переписи населения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. По итогам всероссийской переписи населения в 2010 году женщин, считающих себя в браке, больше, чем мужчин, назвавших себя женатыми, рассказал журналистам заместитель руководителя Росстата Павел Смелов.

Источник: РИА Новости

«Есть курьезы. И это курьезы не только в России. Вопрос о состоянии в браке <…> Когда приходят и спрашивают женщину, состоит ли она в браке. Она состоит в незарегистрированном браке, живет с мужчиной, у них могут быть дети. Она говорит: “Да, конечно, я в браке”. А у мужчины спрашивают — он говорит: “Нет, у меня нет штампа в паспорте, в каком я браке, я свободный человек!”» — пояснил Смелов.

По его мнению, в следующем году по итогам переписи такая тенденция сохранится.

«“Женатых” мужчин будет меньше, чем “замужних” женщин», — заявил Смелов.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в октябре 2020 года, однако из-за пандемии в июне правительство перенесло ее на период с 1 по 30 апреля 2021 года. Перепись уже стартовала в труднодоступных районах России, где проживает свыше полумиллиона человек.

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