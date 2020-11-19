Чубайс нашел плюсы в пандемии COVID-19

«(Я благодарен пандемии) за принудительную цифровизацию, за принуждение к цифре. Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы. Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас», — сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме.
По оценке Чубайса, российская фармацевтическая промышленность оказалась на «хорошем уровне» на фоне распространения COVID-19 во многом благодаря государственной программе «Фарма-2020», которая обеспечила приток в эту отрасль частных компаний.
«Мир этого (пандемии коронавируса — ред.) не предвидел. И российская фармацевтика, на мой взгляд, оказалась в целом на хорошем уровне, опираясь на науку», — заключил он, добавив, что отечественные фармкомпании способны конкурировать с зарубежными производителями.