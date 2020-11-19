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15:49 (мск), источник: РИА Новости

Чубайс нашел плюсы в пандемии COVID-19

С. -ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс считает достоинством пандемии коронавируса принудительную цифровизацию, которую он назвал крупным структурным сдвигом в российской экономике.

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Источник: РИА Новости
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«(Я благодарен пандемии) за принудительную цифровизацию, за принуждение к цифре. Общаясь в цифровом формате, сколько мы экономим времени на командировках, на переездах, просто на передвижении на работу и с работы. Мне важно, что коронавирус-то, надеюсь, когда-нибудь кончится, а цифровизация останется. И это очень крупный структурный сдвиг в экономике, да, собственно говоря, и в жизни каждого из нас», — сказал он в ходе XIII Петербургского международного инновационного форума в онлайн-режиме.

По оценке Чубайса, российская фармацевтическая промышленность оказалась на «хорошем уровне» на фоне распространения COVID-19 во многом благодаря государственной программе «Фарма-2020», которая обеспечила приток в эту отрасль частных компаний.

«Мир этого (пандемии коронавируса — ред.) не предвидел. И российская фармацевтика, на мой взгляд, оказалась в целом на хорошем уровне, опираясь на науку», — заключил он, добавив, что отечественные фармкомпании способны конкурировать с зарубежными производителями.

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