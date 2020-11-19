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17:10 (мск), источник: РИА Новости

Названы четыре ранних симптома коронавируса

МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Британские и канадские врачи перечислили четыре распространенных симптома, которые могут означать заражение коронавирусом, когда человек еще об этом не догадывается. Об этом сообщает Express.

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Источник: РИА Новости

Каждый пятый зараженный коронавирусом испытывает проблемы с желудком, пишет автор материала, ссылаясь на данные нескольких десятков исследований. В числе гастроэнтерологических симптомов выделяются потеря аппетита, тошнота, рвота и боль в желудке.

«Эти симптомы не обязательно означают, что у пациента COVID-19», — говорит ученый, врач из Университета Альберты Митч Уилсон. Вместе с тем он призвал не игнорировать эти проявления, а обратиться к медикам.

В свою очередь, доктор Даяна Галл отметила, что диарея является одним из ранних симптомов заражения коронавирусом.

Еще один признак инфицирования — конъюнктивит. С таким утверждением выступает Американская академия офтальмологии. Этот симптом встречается редко — примерно в трех процентах случаев.

«Вирус может распространяться при прикосновении к жидкости из глаз инфицированного человека или от предметов, в которых находится жидкость», — объяснили американские специалисты.

Третий симптом коронавируса — спутанность сознания. Ученые из Имперского колледжа в Лондоне утверждают, что она может продолжаться до нескольких месяцев после выздоровления и относится к числу когнитивных последствий.

В рамках своего исследования британцы обнаружили, что повреждение мозга происходит на разных уровнях в зависимости от того, насколько серьезным было заболевание.

Еще один симптом — утомляемость. Ученые из Тринити колледжа в Дублине выяснили, что она встречается примерно у каждого второго больного COVID-19 и может сохраняться до десяти недель.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Всего заражены более 55,6 миллиона человек, из которых свыше 1,3 миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии и Бразилии.

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