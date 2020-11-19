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17:23 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фото: сотни лондонских кэбов простаивают из-за коронавируса

На фоне пандемии коронавируса множество знаменитых лондонских черных кэбов оказались ненужными: из-за карантинных ограничений жители британской столицы намного реже передвигаются по городу, а туристы в Лондон практически не приезжают.

На этой поляне в одном из лондонский пригородов припаркованы больше 200 кэбов, принадлежащих компании GB Taxi Services.

С начала лета число таких такси на улицах Лондона сократилось на 25%: если 7 июня здесь работали 18,9 тыс. кэбов, то 9 ноября — только 15 тысяч.

Однако работы у оставшихся лондонских таксистов теперь совсем мало. GB Taxi Services сообщает, что если до пандемии ее кэбы были обычно заполнены на 95%, то теперь — только на 10%.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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