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17:14 (мск), источник: Ведомости

В Минпросвещения объяснили отказ от перевода младшеклассников на удаленку

Школьников младших классов решено не переводить на дистанционное обучение из-за их меньшей заболеваемости коронавирусом, а также из-за сложностей адаптации к удаленке, заявил в эфире «России 24» первый замминистра просвещения Дмитрий Глушко.

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Источник: РИА "Новости"

«Количество детей заболевающих значительно меньше. Меньшее количество заболеваний выявляется у этой возрастной категории», — сказал Глушко. Он отметил, что при проведении занятий с младшеклассниками классы используют отдельные входы, сокращают количество массовых мероприятий, регулярно проводят дезинфекцию, что позволяет сократить количество контактов.

Второй причиной сохранения очного формата обучения для младшеклассников замминистра просвещения назвал крайне низкую эффективность дистанционного образования для этой возрастной группы. «Ребенку, который только пришел в школу, особенно первокласснику, проводить обучение в дистанционном формате невозможно — удержать на одном месте очень сложно, детям надо двигаться, с ними нужно работать, проявлять индивидуальный подход», — пояснил Глушко.

В целом по стране, по его словам, 56% школьников находятся на очном обучении. «Часть детей находится на смешанных формах обучения, когда школы принимают решение разбивать параллели. Один класс ходит, условно, четные дни недели, другие ходят в нечетные дни. Где-то отдельные темы изучаются дистанционно», — пояснил Глушко.

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По его словам, на карантине по всей России находятся только 26 школ в 11 регионах (около 0,07% от всего количества), на максимуме оно доходило до более 150 (около 1%). На карантин по ОРВИ закрыты сейчас еще 27. Полностью на удаленке сейчас находятся школы только в Оренбургской области. «Школы — это сегодня самое безопасное место, где ребенок может находиться», — заверил Глушко.

В ряде российских регионов школьники старших классов, а также учащиеся вузов и колледжей переведены на дистанционное обучение в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. В частности, в Москве удаленка для старшеклассников действует до 6 декабря. Кроме того, Минобрнауки поручило перевести студентов своих подведомственных вузов в столице и Санкт-Петербурге на дистанционное обучение до 6 февраля 2021 г.

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