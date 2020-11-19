18:17 (мск), источник: Forbes
ВОЗ назвала способ избежать новых локдаунов в Европе
Новых локдаунов
«Я продолжаю настаивать на том, что локдауны — это крайняя мера. Ношение масок — это никоим образом не панацея, эту меру нужно внедрять в комбинации с другими. Однако если маски будут использовать 95% людей, локдауны не потребуются», — отметил Клюге.
Снимать локдауны, по его словам, нужно постепенно, так как «слишком быстрое» снятие может иметь негативные последствия. Начальные школы закрывать не следует, так как дети и подростки не стимулируют распространение COVID-19, подчеркнул представитель ВОЗ.
Некоторые системы здравоохранения Европы, в которой только за последнюю неделю от коронавируса умерли больше 29 000 человек, перегружены, отметил Клюге.
«Европа вместе с США снова оказалась в эпицентре пандемии. Есть свет в конце тоннеля, но потребуются шесть трудных месяцев», — заявил он. Клюге подчеркнул, что вакцины не станут решением проблемы, так как их предложение будет ограничено, особенно в самом начале.
За прошлую неделю страны Европы сообщили более чем о 1,84 млн новых случаев коронавируса — это 46% от прироста в целом по миру за этот период, говорится в обзоре ВОЗ. Разные формы локдаунов уже введены, например, в Германии, Франции, Австрии и Греции.