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18:54 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус: вакцина Оксфордского университета «обнадеживает» пожилых людей

Вакцина от коронавируса, разрабатываемая Оксфордским университетом, во время второй фазы испытаний показала обнадеживающие результаты у людей старше 60 и 70 лет, которых относят в группу риска из-за повышенной вероятности развития осложнений после заражения.

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Источник: PA MEDIA

Сейчас ученые проводят третью, более обширную фазу испытаний, в которой участвуют волонтеры из разных стран мира. Первичные результаты, как ожидается, станут известны до конца года.

Уже три вакцины — Pfizer/BioNTech, Moderna и российский Sputnik V — во время третьей фазы испытаний, по словам их создателей, показали хорошие результаты.

Власти Соединенного Королевства предзаказали 100 млн доз вакцины, разрабатываемой совместно Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, 40 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также 5 млн доз вакцины компании Moderna.

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Вакцина оксфордских ученых создана на основе ослабленного штамма вируса обычной простуды (относящегося к семейству аденовирусов), взятого у шимпанзе. Работа над вакциной началась в январе и завершилась спустя три месяца, после чего начались клинические испытания.

Когда закончится третья фаза тестирования, данные о ней будут отправлены регуляторам для одобрения и сертификации.

В сентябре испытания вакцины Оксфордского университета были приостановлены на несколько дней, после того как у одного из волонтеров было обнаружено «потенциально необъяснимое заболевание».

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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