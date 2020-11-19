Коронавирус: вакцина Оксфордского университета «обнадеживает» пожилых людей

Сейчас ученые проводят третью, более обширную фазу испытаний, в которой участвуют волонтеры из разных стран мира. Первичные результаты, как ожидается, станут известны до конца года.
Уже три вакцины — Pfizer/BioNTech, Moderna и российский Sputnik V — во время третьей фазы испытаний, по словам их создателей, показали хорошие результаты.
Власти Соединенного Королевства предзаказали 100 млн доз вакцины, разрабатываемой совместно Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca, 40 млн доз вакцины компаний Pfizer и BioNTech, а также 5 млн доз вакцины компании Moderna.
Вакцина оксфордских ученых создана на основе ослабленного штамма вируса обычной простуды (относящегося к семейству аденовирусов), взятого у шимпанзе. Работа над вакциной началась в январе и завершилась спустя три месяца, после чего начались клинические испытания.
Когда закончится третья фаза тестирования, данные о ней будут отправлены регуляторам для одобрения и сертификации.
В сентябре испытания вакцины Оксфордского университета были приостановлены на несколько дней, после того как у одного из волонтеров было обнаружено «потенциально необъяснимое заболевание».