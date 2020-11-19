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19:39 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Индии во время уборки случайно выбросила свои драгоценности

К счастью, она вовремя опомнилась и смогла их вернуть

Жительница Индии по имени Рекха Селукар попала в неприятную историю. Женщина устроила дома генеральную уборку и решила избавиться от старых вещей. В мусор, помимо прочего, отправилась старая одежда и маленькая сумка.

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Все это добро Селукар отнесла на свалку, но через пару часов в ужасе осознала, что перестаралась с уборкой. Дело в том, что в той самой маленькой старой сумке она много лет хранила все свои украшения стоимостью 300 тысяч рупий (около 310 тысяч рублей), пишет Mid-Day.

Она вернулась на свалку, но своих вещей там уже не нашла, а потому обратилась к социальному работнику. Тот в свою очередь связался с работниками мусороперерабатывающего завода и попросил их помочь в поисках драгоценной сумки.

Команда волонтеров откликнулась на призыв о помощи и перебрала почти 18 тонн отходов. Через 40 минут поисков они нашли ту самую сумку, тут же связались с Селукар и в торжественной обстановке вернули ей украшения.

Екатерина Гура

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