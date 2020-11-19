19:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Индии во время уборки случайно выбросила свои драгоценности
К счастью, она вовремя опомнилась и смогла их вернуть
Жительница Индии по имени Рекха Селукар попала в неприятную историю. Женщина устроила дома генеральную уборку и решила избавиться от старых вещей. В мусор, помимо прочего, отправилась старая одежда и маленькая сумка.
Все это добро Селукар отнесла на свалку, но через пару часов в ужасе осознала, что перестаралась с уборкой. Дело в том, что в той самой маленькой старой сумке она много лет хранила все свои украшения стоимостью 300 тысяч рупий (около 310 тысяч рублей), пишет
Она вернулась на свалку, но своих вещей там уже не нашла, а потому обратилась к социальному работнику. Тот в свою очередь связался с работниками мусороперерабатывающего завода и попросил их помочь в поисках драгоценной сумки.
Команда волонтеров откликнулась на призыв о помощи и перебрала почти 18 тонн отходов. Через 40 минут поисков они нашли ту самую сумку, тут же связались с Селукар и в торжественной обстановке вернули ей украшения.
Екатерина Гура