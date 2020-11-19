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20:24 (мск), источник: Коммерсантъ

В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о разводе

Федеральная налоговая служба (ФНС) России сообщила, что в стране скоро перестанут выдавать бумажные свидетельства о разводе. Вся информация будет храниться в облачном едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАГС).

Источник: РИА "Новости"

«До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 млн записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге. В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии», — сообщается на сайте ФНС.

По словам заместителя руководителя ФНС Виталия Колесникова, на базе ЕГР ЗАГС будет создан единый регистр населения. Он может стать самым востребованным ресурсом о физлицах через год или два. Ресурс будет единой точкой «эталонных и достоверных сведений, с которыми будут сверяться другие информационные системы ведомств».

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