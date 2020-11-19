На дне литовского озера нашли средневекового воина с мечом

Группа ученых из Вильнюсского университета сделала необычную находку во время исследования дна озера Асвяя на северо-востоке Литвы.
На глубине более 9 метров специалисты обнаружили человеческие останки. Рядом находились меч и два ножа с деревянной рукояткой, которые удивительным образом отлично сохранились.
Ученые периодически исследуют озеро уже на протяжении 20 лет. Они и раньше находили в воде интересные артефакты, но человеческие останки им попались впервые.
Первоначальные исследования показали, что найденное тело принадлежит мужчине, который умер в XVI веке. Судя по оружию и одежде, он был военным, пишет Livescience.
Сейчас специалисты проводят детальные анализы. Они планируют установить причину смерти, а также узнать больше о средневековом воине. После исследований одежда и оружие будут переданы в Литовский национальный музей.