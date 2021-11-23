00:01 (мск), источник: Новости Mail.ru
День в истории: 23 ноября
День акварели, упразднение сословий и гражданских чинов дореволюционной России, захват египетского «Боинга-737» и другие события этого дня в истории.
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23 ноября отмечается Международный день акварели. Инициатором учреждения праздника стал мексиканский художник Альфредо Гуати Рохо. Именно он, будучи выдающимся
Основой этих красок служат растворимые водой вещества — клеи растительного происхождения. Использование подобных красок позволяет достичь эффекта воздушности и легкости изображения, плавных переходов.
В самом начале своего царствования, 23 ноября 1763 года, Екатерина II учредила медицинскую коллегию, первым председателем которой стал барон Черкасов. Именно он поднял вопрос о срочной необходимости делать прививки оспы, чтобы защитить людей от этой страшной болезни.
Медицинская коллегия была призвана заботиться о городских аптеках и врачах, помогать им в предотвращении и профилактике эпидемий оспы.
Поскольку закончилось все благополучно, очень многие решили повторить эту процедуру. Так начала развиваться Медицинская коллегия в России, а ныне — Минздрав.
23 ноября 1917 года Центральным Исполнительным Комитетом Советов рабочих и солдатских депутатов был принят декрет «Об уничтожении сословий и гражданских чинов», упразднявший все существовавшие в России сословные деления граждан, а также все гражданские чины.
Уничтожив сословия и гражданские чины, советская власть провозгласила намерение положить конец угнетению нерусского населения и осуществить полное равенство граждан независимо от их национальной и расовой принадлежности.
23 ноября 1985 года «Боинг-737» египетской авиакомпании Egypt Air Flight, совершавший рейс Афины — Каир, был захвачен пятью террористами. Сразу после взлета они, угрожая пистолетами и гранатами, заявили, что самолет вместо Египта последует на Мальту.
Глубокой ночью самолет приземлился в аэропорту недалеко от столицы Мальты Валлетты. Там же приземлились два самолета с египетским спецназом. Немедленно стал готовиться штурм самолета и освобождение заложников. Одновременно с этим власти Мальты и прибывшие представители правительства Египта вступили в переговоры с террористами.
Штурм привел к катастрофическим последствиям. Как только началась атака, террористы успели взорвать четыре из пяти гранат в салоне лайнера. Начался пожар, охвативший весь салон. Четверо захватчиков были убиты, но погибла и большая часть заложников. Из 98 пассажиров выжить смогли только 37. Среди штурмующих убитых не было, но многие спецназовцы в ходе этого короткого боя получили ранения и ожоги.
23 ноября 2004 года была выпущена
В 2008 году Книга рекордов Гиннесса назвала World of Warcraft самой популярной массовой многопользовательской ролевой
В 1986 году начали появляться слухи о том, что Фредди Меркьюри болен СПИДом. В СМИ просочилась информация о том, что он сдавал тест на ВИЧ. С 1989 года внешность Меркьюри стала сильно меняться: он похудел и стал выглядеть болезненным. Но вплоть до последних дней жизни музыкант отрицал все слухи относительно своего здоровья.
Но 23 ноября 1991 года Меркьюри сделал официальное заявление о том, что болен ВИЧ-инфекцией:
Учитывая слухи, ходившие в прессе последние две недели, я хочу подтвердить: анализ моей крови показал присутствие ВИЧ. У меня СПИД. Я считал нужным держать эту информацию в секрете, чтобы сохранить спокойствие родных и близких. Однако пришло время сообщить правду моим друзьям и поклонникам во всем мире.
На следующий день, 24 ноября, около семи часов вечера Фредди Меркьюри скончался в возрасте 45 лет в своём доме в Лондоне от бронхопневмонии, развившейся на фоне