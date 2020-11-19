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19 ноября, источник: Ведомости

В России запустят горячую линию для жалоб на задержку тестов на коронавирус

Роспотребнадзор 21 ноября запустит горячую линию для жалоб на задержку результатов тестов на коронавирус, сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

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Источник: AP 2020

«Санитарные правила федеральные, они распространяются на все субъекты Российской Федерации и на все организации, независимо от формы собственности. Для того, чтобы их проконтролировать, мы с субботы начинаем работу своей горячей линии для того, чтобы каждый, кто не получил результат исследования тест-системы вовремя, мог туда обратиться, пожаловаться», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».

При этом она подчеркнула, что проблем с обеспечения тестами для проведения исследований на коронавирус в российских регионах нет.

«Новая редакция санитарных правил предусматривает, что использоваться могут любые тест-системы, которые обнаруживают антиген. Мы расширяем линейку, туда попадают все экспресс-тесты, которые также будут основанием для постановки диагноза», — добавила Попова.

18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что требование о выполнении теста на коронавирус в течение 48 часов с момента его поступления в лабораторию является обязательным. В ответ глава государства отметил, что и это время является чрезмерно продолжительным.

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