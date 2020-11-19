В России запустят горячую линию для жалоб на задержку тестов на коронавирус

«Санитарные правила федеральные, они распространяются на все субъекты Российской Федерации и на все организации, независимо от формы собственности. Для того, чтобы их проконтролировать, мы с субботы начинаем работу своей горячей линии для того, чтобы каждый, кто не получил результат исследования тест-системы вовремя, мог туда обратиться, пожаловаться», — сказала она в эфире телеканала «Россия-1».
При этом она подчеркнула, что проблем с обеспечения тестами для проведения исследований на коронавирус в российских регионах нет.
«Новая редакция санитарных правил предусматривает, что использоваться могут любые тест-системы, которые обнаруживают антиген. Мы расширяем линейку, туда попадают все экспресс-тесты, которые также будут основанием для постановки диагноза», — добавила Попова.
18 ноября вице-премьер Татьяна Голикова в ходе совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства заявила, что требование о выполнении теста на коронавирус в течение 48 часов с момента его поступления в лабораторию является обязательным. В ответ глава государства отметил, что и это время является чрезмерно продолжительным.