ВОЗ выступила против использования ремдесивира для лечения COVID-19

ВОЗ не рекомендует использовать препарат «независимо от тяжести заболевания, поскольку в настоящее время нет доказательств того, что ремдесивир улучшает выживаемость и другие показатели у этих пациентов», отмечается в сообщении. К такому выводу пришла международная группа экспертов.
«Данные говорят о том, что значимого влияния на смертность, необходимость в искусственной вентиляции легких, время клинического улучшения (состояния.—Ъ) и другие важные для пациента показатели нет, — говорится в заявлении.
Ранее ВОЗ уже отмечала, что ремдесивир полностью не доказал свою полезность. Ремдесивир, к примеру, принимал президент США Дональд Трамп, и в США его одобрили для лечения других пациентов.