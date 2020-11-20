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04:27 (мск), источник: Коммерсантъ

ВОЗ выступила против использования ремдесивира для лечения COVID-19

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выпустила условную рекомендацию не использовать противовирусный препарат ремдесивир для лечения пациентов с COVID-19 в больницах. В заявлении говорится, что его эффективность еще не доказана.

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Источник: AFP 2020

ВОЗ не рекомендует использовать препарат «независимо от тяжести заболевания, поскольку в настоящее время нет доказательств того, что ремдесивир улучшает выживаемость и другие показатели у этих пациентов», отмечается в сообщении. К такому выводу пришла международная группа экспертов.

«Данные говорят о том, что значимого влияния на смертность, необходимость в искусственной вентиляции легких, время клинического улучшения (состояния.—Ъ) и другие важные для пациента показатели нет, — говорится в заявлении.

Ранее ВОЗ уже отмечала, что ремдесивир полностью не доказал свою полезность. Ремдесивир, к примеру, принимал президент США Дональд Трамп, и в США его одобрили для лечения других пациентов.

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