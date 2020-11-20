Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
День в истории: 20 ноябряОкончание стояния на Угре, начало Нюрнбергского процесса, запуск первого модуля Международной космической станции и другие памятные события
Фоторепортажи
24Умер Армен Джигарханян
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
05:41 (мск), источник: Известия

Роспотребнадзор призвал не пугать детей коронавирусом

Роспотребнадзор порекомендовал родителям напоминать детям о необходимости мыть руки, не запугивая их коронавирусом. Об этом сообщается в пятницу, 20 ноября, на сайте ведомства.

COVID-19: Новые случаи
США
Новости по теме
Вся статистика
Источник: Reuters

Там отметили, что один из лучших способов защитить детей от COVID-19 и других заболеваний — это просто поощрять регулярное мытье рук.

«Это не должен быть запугивающий разговор», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.

В ведомстве призвали родителей также показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание и объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы.

По мнению специалистов, поддерживающий разговор поможет детям справиться с ощущениями тревоги и стресса в трудных условиях распространения инфекции.

Ранее в ноябре руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что порядка 17% заболевших COVID-19 в Москве заразились коронавирусом дома от детей.

Во время загрузки произошла ошибка.
 Бананы на публике: как культовые персонажи борются за зрителя
Танц-фол: диджеи и бармены не могут найти работу
В новый пакет санкций ЕС попадет близкий к Лукашенко бизнес
Байден не видит нужды в санкциях и пошлинах в отношении КНР
Минстрой предложил запретить строительство апартаментов
«Аэрофлот» передаст своей «дочке» все самолеты Superjet
На дне литовского озера нашли средневекового воина с мечом
ВОЗ выступила против использования ремдесивира для лечения COVID
В России перестанут выдавать бумажные свидетельства о разводе
Gnezdo.ru
Помнишь добрую Жануарию? Что с ней стало (фото)
5 вещей, которые сводят на нет любовь женщины
7 признаков, что у женщины давно не было мужчины
Хабиб Нурмагомедов принял вызов жителя Татарстана
Hi-Tech
Молния-застежка на воде. Японский корабль удивляет своей формой Очень необычный дизайн
Горячие темы на Авто
Армия СССР это всё же "армия предателей" или "армия предателей" действовала совместно с КГБ....? Демонтируя СССР. 384
Неисправная электропроводка в квартире. 270
Вы слышали о двух последних автопроисшествиях в Москве? 244
Удивительные люди 181
Недвижимость
Российские квартиры оказались невостребованными
Под Москвой нашли сотню поселков-призраков
Риелторы пообещали всплеск спроса на квартиры около МЦД
Эксперты: цены на новостройки Москвы достигли максимума
Популярные темы на «Детях»
Крик души! Помогите!!! 361
Однажды двадцать лет спустя... Угадайка 246
Отношения с мужчиной 197
Если тест на ковид пришел отрицательынй, а человеку необходим стационар? 109
Леди
Навка и Загитова с одинаковыми прическами взбудоражили фанатов Фигуристки примерили похожие бьюти-образы.
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь