Роспотребнадзор призвал не пугать детей коронавирусом

Там отметили, что один из лучших способов защитить детей от COVID-19 и других заболеваний — это просто поощрять регулярное мытье рук.
«Это не должен быть запугивающий разговор», — подчеркнули в Роспотребнадзоре.
В ведомстве призвали родителей также показать детям, как прикрывать локтем кашель или чихание и объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы.
По мнению специалистов, поддерживающий разговор поможет детям справиться с ощущениями тревоги и стресса в трудных условиях распространения инфекции.
Ранее в ноябре руководитель московского управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявила, что порядка 17% заболевших COVID-19 в Москве заразились коронавирусом дома от детей.