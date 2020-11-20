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11:45 (мск), источник: Коммерсантъ

Власти Южной Кореи сообщили о третьей волне коронавируса

В Сеуле и прилегающих к нему населенных пунктах наблюдается третья волна заражений коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения Южной Кореи.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: AP 2020

«Мы полагаем, что сейчас проходит третья волна заражений», — сказал представитель Минздрава страны Юн Тхэ Хо об обстановке в столичном регионе (цитата по Reuters). В четверг в Сеуле и пригородах было зафиксировано 218 новых случаев — последний раз показатель превышал отметку в 200 заразившихся в августе. Общее число случаев в стране достигло 30 017.

Премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн призвал жителей работать из дома и воздержаться от совместных мероприятий до конца года. «Если мы сейчас не остановим распространение, наша повседневная жизнь и наши возможности передохнуть будут вновь ограничены», — сказал он во время заседания. Премьер-министр также отметил, что люди старше 60 лет должны соблюдать режим самоизоляции.

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