11:45 (мск), источник: Коммерсантъ
Власти Южной Кореи сообщили о третьей волне коронавируса
В Сеуле и прилегающих к нему населенных пунктах наблюдается третья волна заражений коронавирусом, сообщило Министерство здравоохранения Южной Кореи.
«Мы полагаем, что сейчас проходит третья волна заражений», — сказал представитель Минздрава страны Юн Тхэ Хо об обстановке в столичном регионе (цитата по Reuters). В четверг в Сеуле и пригородах было зафиксировано 218 новых случаев — последний раз показатель превышал отметку в 200 заразившихся в августе. Общее число случаев в стране достигло 30 017.