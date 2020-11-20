09:51 (мск), источник: Lenta.Ru
Умер заразившийся коронавирусом сербский патриарх Ириней
Патриарх Сербской православной церкви Ириней скончался от коронавируса. Об этом сообщил президент республики Александр Вучич, передает ТАСС.
90-летний иерарх 4 ноября был госпитализирован в военный госпиталь «Карабурма» с COVID-19. Изначально предполагалось, что Ириней будет выписан через две недели, однако в воскресенье, 15 ноября, его состояние ухудшилось.
Патриарх Ириней родился 28 августа 1930 года в селе Видова, в крещении получил имя Мирослав. В 1951 году окончил духовную семинарию в Призрене. Затем окончил богословский факультет Белградского университета и аспирантуру при богословском факультете Афинского университета. В октябре 1959 года принял монашеский постриг. В мае 1974 года избран викарным епископом патриарха Сербского. Избран патриархом в 2010 году.