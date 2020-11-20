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16:27 (мск), источник: РБК

«Сбер» вычислил российские города с самым высоким риском заражения COVID

В Перми и Воронеже он выше на 15% среднего, а в Москве и Петербурге — ниже.

COVID-19: Новые случаи
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Источник: РИА "Новости"

Наиболее высокая вероятность заражения коронавирусом среди крупных российских городов наблюдается в Перми и Воронеже. Об этом свидетельствуют результаты исследования «СберИндекса» (есть у РБК).

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«СберИндекс» представил масштабное исследование «Как экономика России справляется со второй волной», в котором проанализировал динамику ВВП, потребительские расходы, зарплаты, спрос и другие экономические показатели.

С помощью сервиса симптом-чекер (инструмент проверки симптомов на предмет схожести с типичной картиной COVID-19) эксперты выяснили, что в Перми и Воронеже риск заразиться коронавирусом на 15% выше, чем в среднем по стране. Далее идут Иркутск и Новосибирск — там вероятность заболевания на 7% выше, чем в среднем по России.

Жители Хабаровска, Красноярска, Челябинска, Омска и Саратова рискуют так же, как и все остальные россияне.

Наиболее безопасными с точки зрения эпидемиологии «СберИндекс» признал Москву, Краснодар и Нижний Новгород.
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Вероятность заразиться ниже среднего также в Казани, Самаре, Ростове-на-Дону, Уфе, Тюмени, Владивостоке, Санкт-Петербурге.

Эксперты также сообщают, что в основных сегментах экономики ухудшается экономическая динамика. Падение потребительских расходов выросло до 2,7% по сравнению с прошлогодними показателями (0,8% в сентябре) — граждане изменили свои траты из-за страха заболеть COVID-19. Из-за этого сильнее других страдает сфера услуг.

Абсолютным аутсайдером на протяжении всего года оставалась туристическая отрасль. После падения на 90% в апреле она начала постепенно восстанавливаться. Однако в октябре расходы граждан на туризм снова стали снижаться. Спрос на авиабилеты упал вдвое, на отели и магазины Duty Free он сейчас составляет около 30% от уровня 2019 года.

«СберИндекс» обращает внимание, что именно в сфере туризма продолжает действовать наибольшее количество ограничений в связи с пандемией.

Кроме того, значительно сократились траты россиян на развлечения. В августе—сентябре падение расходов в этой сфере к прошлому году составляло около 30%. В октябре сокращение составило уже 61,5%. Заметно реже граждане стали ходить в кафе и рестораны: если в августе—сентябре падение по сравнению с 2019-м было около 17−18%, то в октябре снижение трат здесь составило 29,6%.

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Траты на лекарства среди россиян выросли сильнее всего: в сентябре они были на 3% выше показателя прошлого года, а в октябре рост был уже почти 20%.

В последнюю неделю октября «Сбер» зафиксировал сильнейшее с весны падение расходов россиян: по сравнению с той же неделей 2019 года они сократились почти на 11%. Спад стал худшим с мая 2020-го.

Сильнее всего просели траты граждан в сфере услуг — на 32%. На непродовольственные товары стали тратить на 5% меньше. Зато на медицинские товары и лекарства жители страны потратили на 34,3% больше, чем в последнюю неделю октября 2019 года.

Михаил Котляр

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