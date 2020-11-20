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11:09 (мск), источник: Ведомости

В России второй день подряд выявлено рекордное число случаев коронавируса

Умер 461 человек.

COVID-19: Новые случаи
США
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Источник: РИА "Новости"

За последние сутки в России было выявлено 24 318 случаев заражения коронавирусом. За сутки от коронавируса выздоровели 24 758 пациентов, скончался 461 человек. За весь период в России было выявлено боле 2 млн случаев заражения коронавирусом. 1,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 35 000 — скончались.

19 ноября оперштаб сообщил о максимальном суточном приросте заболеваемости коронавирусом — 23 610 случаев.

 В России второй день подряд выявлено рекордное число случаев коронавируса
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