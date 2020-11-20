11:09 (мск), источник: Ведомости
В России второй день подряд выявлено рекордное число случаев коронавируса
Умер 461 человек.
За последние сутки в России было выявлено 24 318 случаев заражения коронавирусом. За сутки от коронавируса выздоровели 24 758 пациентов, скончался 461 человек. За весь период в России было выявлено боле 2 млн случаев заражения коронавирусом. 1,5 млн пациентов выздоровели от коронавируса, более 35 000 — скончались.
19 ноября оперштаб сообщил о максимальном суточном приросте заболеваемости коронавирусом — 23 610 случаев.