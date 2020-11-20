Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискСмотриComboВсе проекты
 Зонд NASA взял образцы грунта астероида Бенну Операция осуществляется в автоматическом режиме
Фоторепортажи
50Выбраны лучшие снимки животных этого года
11Лаваш, пиво и старые заводы
12:47 (мск), источник: РИА Новости

Путин заявил, что преступления нацистов не имеют срока давности

МОСКВА, 20 ноя — РИА Новости. Преступления нацистов не имеют срока давности, и выводы Нюрнбергского трибунала до сих пор актуальны, заявил президент РФ Владимир Путин.

Источник: РИА Новости

«Такие преступления не имеют срока давности. Оценка им дана именно Нюрнбергским трибуналом, выработанные им признаки преступления против человечности определили само понятие геноцид и легли в основу Конвенции ООН по борьбе с геноцидом, принятой в 1948 году», — говорится в обращении президента России к участникам форума «Уроки Нюрнберга».

«Выводы Нюрнберга и сегодня актуальны», — подчеркнул Путин.

Он отметил, что месяц назад, опираясь на его решения, Солецкий суд России впервые в российском судопроизводстве признал геноцидом массовые казни близ деревни Жестяная горка на Новгородчине, где были зверски убиты тысячи мирных, ни в чем не повинных людей.

Партнер международного форума «Уроки Нюрнберга» — РИА Новости медиагруппы «Россия сегодня» — подхватывает инициативу форума и запускает Мультимедийный исторический проект «Нюрнберг. Начало мира» к 75-летию с начала главного судебного процесса ХХ века. На основе уникальных архивных и музейных свидетельств, фотографий, карикатур, фото- и видеоматериалов проект расскажет о Трибунале в формате подкастов, VR-реконструкций, перформансов. Портал проекта nuremberg.media стартует 19 ноября на русском, немецком, французском и английском языках, и будет работать в течение года.

В основе проекта — свидетельства от первого лица. Среди его участников — журналисты разных медиа, общественные деятели, историки, аналитики, военные эксперты. Главная цель проекта «Нюрнберг. Начало мира» — предоставить беспрецедентные факты и доказательства геноцида советского народа в годы Второй мировой войны и сделать это понятие константой международной оценки преступлений нацистов, восстановив историческую справедливость. Проект «Нюрнберг. Начало мира» проходит при поддержке Музея Победы.

 Неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
Полицию ждала ужасная картина: что сделала банда подростков-ауешников
Путин упразднил Роспечать и Россвязь
В России выявлено рекордное число случаев коронавируса
Сотрудники баров и клубов в России массово лишились работы
Власти Южной Кореи сообщили о третьей волне коронавируса
Сходил за пивом: как 30 лет назад арестовали Чикатило
Фото: 95 лет со дня рождения Майи Плисецкой
Hi-Tech
Лучшие изобретения 2020 года по версии Time Мир продолжает развиваться, несмотря на коронавирус
Кино
Губерниеву предложили заменить погибшего соведущего Кудрявцевой Спортивный комментатор сообщил, что его пригласили на кастинг в шоу «Звезды сошлись»
Новости партнеров
С 1 ноября пенсионеры начнут получать доплату 3396 рублей
Бабуля 20 лет никого не впускала в квартиру. Соседка поняла почему
75 000 руб. выплатят всем без исключения пенсионерам
Откуда не ждали: КПРФ выступили против выплат «детям войны»
Дети
Найти мальчика, пропавшего во Владимирской области, помог Интерпол Ребенок исчез два месяца назад
Леди
Новое фото 74-летней матери Преснякова произвело фурор в сети Артистка восхитила сеть молодостью и красотой
Дом
Дом как на Бали: как в Туле обустроили дом товарами с Aliexpress
Советские ноу-хау, которые непонятны современному человеку
В Петербурге продают квартиру за 350 млн. Что там внутри: фото
Какую посуду из СССР незаслуженно забыли
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь